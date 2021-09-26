قوات الجيش الوطني في الضالع توقد شعلة 26 سبتمبر الخالدة من داخل جبهات القتال موقع مأرب 360 الأخباري جديد الصحافة اليمنية الإلكترونية من مأرب الريال اليمني يواصل الإنهيار وسط دعوات لعودة الحكومة إلى عدن أشهر طرق الغش في سوق السيارات المستعملة بالسعودية العراق يتخذ قرارات مفاجئة وجريئة بشأن التطبيع مع إسرائيل وزير الخارجية يكشف خطط للمليشيات الحوثية تلقيها من إيران قبل الدخول في مفاوضات على وقف الحرب في مأرب الإمارات تعلن الإطاحة باالحكومة السابقةوتعيين بديل لها من 33 وزيرا بينهم 9 نساء 20 قتيلا وجريحا في قصف صاروخي للمليشيات الحوثية على حفل رسمي في حجة هاكذا تحتفل مأرب باالثورة السبتمبرية مع الهيئة المدينة لضحايا تفجير المنازل في إقامت الأنشطة الترفيهية للأطفال الذين فجرت منازلهم مأرب تحتفل بذكرى ثورة سبتمبر مع كوكبة من الأكاديميين والسياسيين في ندوة تحت شعار جرائم المليشيات الحوثية اشد من ممارسات الحكم الأمامي
أطلق اليوم بمحافظة مأرب، موقع "مأرب 360" الإخباري، ليشكل إضافة جديدة للصحافة اليمنية وللصحافة في محافظة "مأرب"، التي أصبحت مركزاً يتجمع فيه مئات الآلاف من اليمنيين، وباتت أخبارها تهم شريحة كبيرة من الناس في الداخل والخارج.
ويأتي موقع "مارب 360" ليغطي فجوة كبيرة في الأخبار والتقارير والمعلومات حول محافظة مأرب، كما يغطي الأخبار اليمنية والعالمية ذات الأهمية الكبيرة.
ويتضمن الموقع تبويبات فريدة لا توفرها معظم مواقع الأخبار المحلية، منها تبويب "أماكن" وتبويب "وجوه" اللذان يفردان مساحة كبيرة للحديث عن الشخصيات والأماكن المأربية.
كما يحوي الموقع تبويب جديد تحت اسم "الموسوعة المأربية"، توفر معلومات حول مختلف المواضيع المتعلقة بمأرب، بالإضافة للتبويبات العامة مثل الأخبار والتقارير الخاصة والحوارات.
ويدار الموقع من محافظة مأرب، بجهود صحفيين وكتاب من أبناء المحافظة، وفي قالب فني فريد من نوعه غير مستخدم على المستوى المحلي.
ويسعى الموقع إضافة لمنصاته على شبكات التواصل الاجتماعي، ليكون البوابة الأولى للزائر والمتصفح للحصول على الأخبار والمعلومات حول محافظة مأرب، ملتزماً بالدقة والمهنية والموضوعية في جميع المواد المنشورة.