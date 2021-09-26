موقع مأرب 360 الأخباري جديد الصحافة اليمنية الإلكترونية من مأرب

الأحد 26 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

عدد القراءات 425

أطلق اليوم بمحافظة مأرب، موقع "مأرب 360" الإخباري، ليشكل إضافة جديدة للصحافة اليمنية وللصحافة في محافظة "مأرب"، التي أصبحت مركزاً يتجمع فيه مئات الآلاف من اليمنيين، وباتت أخبارها تهم شريحة كبيرة من الناس في الداخل والخارج.

ويأتي موقع "مارب 360" ليغطي فجوة كبيرة في الأخبار والتقارير والمعلومات حول محافظة مأرب، كما يغطي الأخبار اليمنية والعالمية ذات الأهمية الكبيرة.

ويتضمن الموقع تبويبات فريدة لا توفرها معظم مواقع الأخبار المحلية، منها تبويب "أماكن" وتبويب "وجوه" اللذان يفردان مساحة كبيرة للحديث عن الشخصيات والأماكن المأربية.

كما يحوي الموقع تبويب جديد تحت اسم "الموسوعة المأربية"، توفر معلومات حول مختلف المواضيع المتعلقة بمأرب، بالإضافة للتبويبات العامة مثل الأخبار والتقارير الخاصة والحوارات.

ويدار الموقع من محافظة مأرب، بجهود صحفيين وكتاب من أبناء المحافظة، وفي قالب فني فريد من نوعه غير مستخدم على المستوى المحلي.

ويسعى الموقع إضافة لمنصاته على شبكات التواصل الاجتماعي، ليكون البوابة الأولى للزائر والمتصفح للحصول على الأخبار والمعلومات حول محافظة مأرب، ملتزماً بالدقة والمهنية والموضوعية في جميع المواد المنشورة.