أشهر طرق الغش في سوق السيارات المستعملة بالسعودية

الأحد 26 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت قناة "الإخبارية" الرسمية عن أشهر طرق الغش في سوق السيارات في المملكة العربية السعودية.

وقالت القناة في تقرير مصور نشرته على حسابها بموقع تويتر إن أسواق السيارات المستعملة بها الكثير من المشكلات. وأوضحت أن أبرز هذه المشكلات هي الغش وقلة الخبرات وتأرجح الأسعار، بالإضافة لغياب الرقابة الرسمية.

​وعن أشهر طرق الغش في سوق السيارات المستعملة، ذكر التقرير أن الطريقة الأولى تكون من خلال التلاعب في عداد السيارة.

وأوضح أن بعض الأشخاص يتلاعبون في العداد ويتمكنون من المرور على الفحص دون كشف تلاعبهم.

ومن الطرق الأخرى للغش في سوق السيارات المستعملة هي إعادة بيع السيارات التالفة بعد إصلاحها على أنها جديدة.

وأشار التقرير إلى أن الغش يطال كذلك قطع غيار السيارات