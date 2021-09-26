الإمارات تعلن الإطاحة باالحكومة السابقةوتعيين بديل لها من 33 وزيرا بينهم 9 نساء

الأحد 26 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ عكاظ

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أعلنت الإمارات أمس (السبت) تشكيل حكومة من 33 وزيرا، بينهم 9 نساء.

وقال نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادئ الخمسين عاما الجديدة، لافتا إلى أن هذا الإعلان جاء بالتشاور مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأفاد بأن الحكومة الجديدة ستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها، وستعمل على تحقيق أهداف المرحلة القادمة للرحلة التنموية، موضحا أن دورات التغيير القادمة ستكون مرنة وسريعة (من 6 أشهر لعامين) بعكس الدورات الإستراتيجية السابقة التي كانت تراوح من 5 إلى 10 سنوات.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها، المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات وتحديد الأولويات واعتماد المشاريع والميزانيات، ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والالتزام بالتحول نحوها.

ولم يطرأ أي تغيير على الوزارات السيادية، وتم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للمالية وهو منصب كان يشغله الراحل الشيخ مكتوم بن راشد، وعبدالله النعيمي وزيرا للعدل، وعبدالرحمن العور وزيرا للموارد البشرية والتوطين بدلا من سلطان البادي، ومريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي لهذه الحقيبة، وعبدالله الكتبي وزيرا لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية خلفاً لعبيد الطاير