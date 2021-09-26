هاكذا تحتفل مأرب باالثورة السبتمبرية مع الهيئة المدينة لضحايا تفجير المنازل في إقامت الأنشطة الترفيهية للأطفال الذين فجرت منازلهم

الأحد 26 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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نظمت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل بدعم من المنظمة الإنسانية للمرأة والطفل، اليوم السبت بمدينة مارب، فعالية ترفيهية لعدد من الأطفال الذين فجرت مليشيا الحوثي منازلهم

وأكدت المدير التنفيذي للهيئة، خديجة علي، أن الفعالية تأتي ضمن احتفالات اليمنيين بالذكرى الـ59 من ثورة سبتمبر المجيدة، التي كانت ضد فكر الكهنوت والتطرف والعنصرية الذي اتخذ من تفجير منازل الخصوم وسيلة لإسكاتهم وهو الأسلوب ذاته التي تمارسه مليشيا الحوثي اليوم.

وأضافت أنه من المفترض أن يحتفل هؤلاء الأطفال بمناسبة عيد الثورة في منازلهم، لكن المليشيات الحوثية فجرت منازلهم وفوق ذلك هجرتهم من قراهم ومناطق سكنهم.

وأضافت أن هدف النشاط تذكير العالم بجريمة تفجير المنازل الذي وصل أثره على نفوس الأطفال الأبرياء، اضافة إلى أنه النشاط يهدف إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال، مشيرة إلى ان النشاط تضمن ألعاب ومسبح ومسابقات وجوائز وتوزيع هدايا وأدوات مدرسية وألعاب منوعة.

الجدير ذكره أن الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل تأسست في 2019، بمدينة مارب، بهدف رصد وفضح جرائم مليشيا الحوثي ومساعدة الضحايا نفسيا ومعنويا والعمل على تجهيز ملفات بحق مرتكبي تلك الجريمة كمجرمي حرب.