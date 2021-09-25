الحوثي يستفز اليمنيين.. قرارات حوثية جديدة تقضي بمنع النساء من استخدام الهاتف المحمول والعمل مع المنظمات الإغاثية ومسؤول حكومي يُدين-وثيقة قناة سهيل الفضائية تعاود بثها من داخل اليمن ”بن دغر“ يؤكد على أهمية تحديث وسائل المواجهة مع الحوثيين بالاعتماد على الذات وإنعاش القرار الوطني قيادي حوثي يكشف مساحة تقدم مليشياتهم بمأرب خلال عامين .. أقل من 1% في الشهر تعرف على الدولة الحيدة في العالم التي لم تبلّغ عن أي إصابة بكورونا منذ بدء الوباء مطالب لوزير الصحة بفتح تحقيق عاجل بسبب عرقلة المواطنين المسجلين في المنصات الرقمية من أخذ لقاح كورونا في المراكز الصحية معارك محتدمة منذ ساعات الفجر الأولى بـ”حريب مأرب“ ومصادر تؤكد سقوط عدد من القتلى في صفوف المليشيا ”وااشنطن“ تبحث مع ”أبو ظبي“ ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وتمكين الحكومة من العودة إلى عدن الحوثيون يفرضون حصارا كاملا على أكثر من خمسة آلاف أسرة جنوب مأرب ووحدة النازحين توجه نداء استغاثة عاجل هكذا استقبلت محافظة مارب عيد ثورة 26 من سبتمبر العظيمة.. البوم صور
أدان وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني إصدار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أوامر في عدد من مديريات محافظة صنعاء بمنع النساء من الهاتف المحمول وأدوات التجميل والزينة في الأعراس أو ركوب السيارة دون محرم".
وقال الإرياني، في تغريدات عبر "تويتر" معلقًا على وثيقة تضمنت تفاصيل تلك القرارات الجديدة: "ندين بشد فرض غرامة مالية قدرها مائتين ألف ريال على كل من يثبت مخالفته، ومنع الفتيات من العمل مع المنظمات الإغاثية".
وعن هذه القرارات الحوثية قال إن هذه البنود تذكرنا بالأحكام التي طبقتها التنظيمات الإرهابية "القاعدة، داعش" من مصادرة الحريات الشخصية والتدخل في خصوصيات الناس وفرض أحكامها المتطرفة على المجتمع بالقوة، وهو امتداد للاستهداف الممنهج الذي تتعرض له النساء اليمنيات على يد مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان ومناهضة العنف ضد المرأة بإدانة الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحق المرأة اليمنية، والعمل على إدراج مليشيا الحوثي الإرهابية وقياداتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية.