الحوثي يستفز اليمنيين.. قرارات حوثية جديدة تقضي بمنع النساء من استخدام الهاتف المحمول والعمل مع المنظمات الإغاثية ومسؤول حكومي يُدين-وثيقة

السبت 25 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أدان وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني إصدار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أوامر في عدد من مديريات محافظة صنعاء بمنع النساء من الهاتف المحمول وأدوات التجميل والزينة في الأعراس أو ركوب السيارة دون محرم".

وقال الإرياني، في تغريدات عبر "تويتر" معلقًا على وثيقة تضمنت تفاصيل تلك القرارات الجديدة: "ندين بشد فرض غرامة مالية قدرها مائتين ألف ريال على كل من يثبت مخالفته، ومنع الفتيات من العمل مع المنظمات الإغاثية".

وعن هذه القرارات الحوثية قال إن هذه البنود تذكرنا بالأحكام التي طبقتها التنظيمات الإرهابية "القاعدة، داعش" من مصادرة الحريات الشخصية والتدخل في خصوصيات الناس وفرض أحكامها المتطرفة على المجتمع بالقوة، وهو امتداد للاستهداف الممنهج الذي تتعرض له النساء اليمنيات على يد مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان ومناهضة العنف ضد المرأة بإدانة الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحق المرأة اليمنية، والعمل على إدراج مليشيا الحوثي الإرهابية وقياداتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية.