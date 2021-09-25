الحوثي يستفز اليمنيين.. قرارات حوثية جديدة تقضي بمنع النساء من استخدام الهاتف المحمول والعمل مع المنظمات الإغاثية ومسؤول حكومي يُدين-وثيقة قناة سهيل الفضائية تعاود بثها من داخل اليمن ”بن دغر“ يؤكد على أهمية تحديث وسائل المواجهة مع الحوثيين بالاعتماد على الذات وإنعاش القرار الوطني قيادي حوثي يكشف مساحة تقدم مليشياتهم بمأرب خلال عامين .. أقل من 1% في الشهر تعرف على الدولة الحيدة في العالم التي لم تبلّغ عن أي إصابة بكورونا منذ بدء الوباء مطالب لوزير الصحة بفتح تحقيق عاجل بسبب عرقلة المواطنين المسجلين في المنصات الرقمية من أخذ لقاح كورونا في المراكز الصحية معارك محتدمة منذ ساعات الفجر الأولى بـ”حريب مأرب“ ومصادر تؤكد سقوط عدد من القتلى في صفوف المليشيا ”وااشنطن“ تبحث مع ”أبو ظبي“ ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وتمكين الحكومة من العودة إلى عدن الحوثيون يفرضون حصارا كاملا على أكثر من خمسة آلاف أسرة جنوب مأرب ووحدة النازحين توجه نداء استغاثة عاجل هكذا استقبلت محافظة مارب عيد ثورة 26 من سبتمبر العظيمة.. البوم صور
قالت قناة سهيل الفضائية، في بيان لها، اليوم، إنها ما تزال تعمل على تجاوز التحديات بكل دأب وإصرار، وقد اضطرت للعودة إلى الواجهة من الداخل بكل ملابساته ومخاطره حتى لا يطول الانقطاع.
وأكد البيان أن عودة القناة من الداخل ستكون بشكل تدريجي، حتى لا تغيب أكثر عن نقل مستجدات المعركة الوطنية ضد مليشيا الانقلاب الحوثي، وريثما يتسنى لها ترتيب مكتبها في الخارج.
وحيت قناة سهيل الفضائية، جمهورها الكريم الذي غمرها طوال فترة التوقف بكريم مشاعره، وشكل دافعا وحافزا لمزيد من التفاني والعمل المستمر من أجل العودة.
مارب برس يعيد نشر نص البيان:
يسر قناة سهيل الفضائية أن تهنئ الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة أعياد الثورة المجيدة سبتمبر وأكتوبر، وتنتهز هذه المناسبة الجليلة لتؤكد إكبارها لقيم الجمهورية وأخلاقيات المهنة والتزامها برسالتها السامية والخط الوطني الراسخ، والقائم على تحري المصداقية،
ونقل الحقيقة، والتعبير عن تطلعات وهموم الشعب اليمني. وإننا وكما حرصنا دوما في مثل هذه المناسبات الوطنية العظيمة أن نكون في قلب الحدث، وروح المناسبة، وأن نكون نبض الوطن، وعنفوان الشعب عبر خارطة برامجية مباشرة ومتنوعة، إلا أننا ونتيجة لجملة المعوقات التي أفضت لتوقف برامج القناة، نجد أنفسنا اليوم مجبرين على الظهور في هذه المناسبة الغالية دون المستوى المطلوب، ودون الخارطة البرامجية التي تليق بالحدث، وذلك حتى لا يطول انقطاعنا، وتمر مثل هذه المناسبة دون أن يكون لنا شرف مشاركة الشعب احتفالاته بالعيد وتفاعله مع مستجدات الميدان، ومعادلات الصراع المحتدم بين المشروع الوطني ومليشيا الكهنوت الحوثي
. وتأسيسا على ما سبق تؤكد قناة سهيل لجمهورها الكريم ما يلي: - ما تزال القناة تعمل على تجاوز التحديات بكل دأب وإصرار وقد اضطرت للعودة إلى الواجهة من الداخل بكل ملابساته ومخاطره حتى لا يطول الانقطاع.