قيادي حوثي يكشف مساحة تقدم مليشياتهم بمأرب خلال عامين .. أقل من 1% في الشهر

السبت 25 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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كشف القيادي الحوثي بمأرب علي ناصر الشريف أن إجمالي المساحة التي تمكنت مليشيا الحوثي خلال 19 شهر من الحرب المتواصلة على مأرب بلغت 19% من مساحة مأرب أي أقل من نسبة 1% خلال الشهر الواحد.

وتبلغ مساحة مأرب 17 ألف و 405 كيلو متر مربع. ووفق القيادي الحوثي فإن مليشياتهم سيطرت حتى سبتمبر الحالي على 2850 بينها 700 كيلو كانت بأيديهم منذ 2015 ..

وأكد القيادي الحوثي أن المساحة التي تم السيطرة عليها خلال 19 شهر من القتال 2150 كيلو أي 14% فقط منذ تكثيف مليشيا الحوثي هجماتها باتجاه محافظة مأرب.

وتكشف نسبة ما حققته مليشيا الحوثي خلال عامين من هجومها المتواصل على مأرب فشلها في المعركة، حيث بلغ عدد قتلاها خلال هذه المعارك أكثر من 20 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى.