قيادي حوثي يكشف مساحة تقدم مليشياتهم بمأرب خلال عامين .. أقل من 1% في الشهر تعرف على الدولة الحيدة في العالم التي لم تبلّغ عن أي إصابة بكورونا منذ بدء الوباء مطالب لوزير الصحة بفتح تحقيق عاجل بسبب عرقلة المواطنين المسجلين في المنصات الرقمية من أخذ لقاح كورونا في المراكز الصحية معارك محتدمة منذ ساعات الفجر الأولى بـ”حريب مأرب“ ومصادر تؤكد سقوط عدد من القتلى في صفوف المليشيا ”وااشنطن“ تبحث مع ”أبو ظبي“ ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وتمكين الحكومة من العودة إلى عدن الحوثيون يفرضون حصارا كاملا على أكثر من خمسة آلاف أسرة جنوب مأرب ووحدة النازحين توجه نداء استغاثة عاجل هكذا استقبلت محافظة مارب عيد ثورة 26 من سبتمبر العظيمة.. البوم صور التربية بصنعاء تعلن نتائج الثانوية العامة وتحدد للطلاب موعد الحصول على نتائجهم.. «اسماء الاوائل» في مسيرة شعبية حاشدة.. الهبة الشبابية في تعز تصدر بيانا عاجلا وتطالب بإقالة حكومة معين والتحرك قبل فوات الآوان انهيار قياسي للريال اليمني.. تعرف على أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم
كشف القيادي الحوثي بمأرب علي ناصر الشريف أن إجمالي المساحة التي تمكنت مليشيا الحوثي خلال 19 شهر من الحرب المتواصلة على مأرب بلغت 19% من مساحة مأرب أي أقل من نسبة 1% خلال الشهر الواحد.
وتبلغ مساحة مأرب 17 ألف و 405 كيلو متر مربع. ووفق القيادي الحوثي فإن مليشياتهم سيطرت حتى سبتمبر الحالي على 2850 بينها 700 كيلو كانت بأيديهم منذ 2015 ..
وأكد القيادي الحوثي أن المساحة التي تم السيطرة عليها خلال 19 شهر من القتال 2150 كيلو أي 14% فقط منذ تكثيف مليشيا الحوثي هجماتها باتجاه محافظة مأرب.
وتكشف نسبة ما حققته مليشيا الحوثي خلال عامين من هجومها المتواصل على مأرب فشلها في المعركة، حيث بلغ عدد قتلاها خلال هذه المعارك أكثر من 20 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى.