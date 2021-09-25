معارك محتدمة منذ ساعات الفجر الأولى بـ”حريب مأرب“ ومصادر تؤكد سقوط عدد من القتلى في صفوف المليشيا

السبت 25 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الانقلبية، اليوم السبت 25 سبتمبر/أيلول، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية جنوب محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

وأفاد بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن “معارك عنيفة دارت منذ فجر اليوم في جبهات جنوب المحافظة أسفرت عن سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح”.

وأضاف أنه تم تدمير 6 أطقم و4 عربات قتالية بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

وأشار إلى أن المعارك ما تزال مستمرة حتى الآن، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية، وسط خسائر بشرية ومادية مهولة في صفوف الحوثيين.

والأربعاء، أقرت قبائل “عبيدة” أكبر قبائل محافظة مأرب، تشكيل كتائب جديدة لدعم الجيش اليمني ضد جماعة الحوثي المسلحة.

وحسب مصادر أكدت القبائل، في اجتماع عقدته بحضور محافظ مأرب سلطان العرادة، أهمية التماسك المجتمعي والاجماع القبلي في المعركة ضد الحوثيين.

كما أقرَّت القبائل تشكيل كتائب احتياط أخرى للدفاع عن المحافظة من الحوثيين، والتعزيزات إذا احتاجت جبهات القِتال.

وتشهد مديرية "حريب" في محافظة مارب مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، بعد أن هاجمتها مليشيات الحوثي من جهة مديرية "عين" التابعة لمحافظة شبوة.

ومنذ مطلع العام الجاري، وجدت جماعة الحوثيين صعوبة بالغة في اختراق التحصينات الدفاعية للجيش اليمني والمقاومة في مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب، حيث تحولت جبهاتها إلى "ثقب أسود" التهم آلاف المقاتلين خلال معارك مازالت محتدمة حتى الآن.