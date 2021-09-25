قيادي حوثي يكشف مساحة تقدم مليشياتهم بمأرب خلال عامين .. أقل من 1% في الشهر تعرف على الدولة الحيدة في العالم التي لم تبلّغ عن أي إصابة بكورونا منذ بدء الوباء مطالب لوزير الصحة بفتح تحقيق عاجل بسبب عرقلة المواطنين المسجلين في المنصات الرقمية من أخذ لقاح كورونا في المراكز الصحية معارك محتدمة منذ ساعات الفجر الأولى بـ”حريب مأرب“ ومصادر تؤكد سقوط عدد من القتلى في صفوف المليشيا ”وااشنطن“ تبحث مع ”أبو ظبي“ ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وتمكين الحكومة من العودة إلى عدن الحوثيون يفرضون حصارا كاملا على أكثر من خمسة آلاف أسرة جنوب مأرب ووحدة النازحين توجه نداء استغاثة عاجل هكذا استقبلت محافظة مارب عيد ثورة 26 من سبتمبر العظيمة.. البوم صور التربية بصنعاء تعلن نتائج الثانوية العامة وتحدد للطلاب موعد الحصول على نتائجهم.. «اسماء الاوائل» في مسيرة شعبية حاشدة.. الهبة الشبابية في تعز تصدر بيانا عاجلا وتطالب بإقالة حكومة معين والتحرك قبل فوات الآوان انهيار قياسي للريال اليمني.. تعرف على أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم
سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الانقلبية، اليوم السبت 25 سبتمبر/أيلول، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية جنوب محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).
وأفاد بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن “معارك عنيفة دارت منذ فجر اليوم في جبهات جنوب المحافظة أسفرت عن سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح”.
وأضاف أنه تم تدمير 6 أطقم و4 عربات قتالية بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.
وأشار إلى أن المعارك ما تزال مستمرة حتى الآن، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية، وسط خسائر بشرية ومادية مهولة في صفوف الحوثيين.
والأربعاء، أقرت قبائل “عبيدة” أكبر قبائل محافظة مأرب، تشكيل كتائب جديدة لدعم الجيش اليمني ضد جماعة الحوثي المسلحة.
وحسب مصادر أكدت القبائل، في اجتماع عقدته بحضور محافظ مأرب سلطان العرادة، أهمية التماسك المجتمعي والاجماع القبلي في المعركة ضد الحوثيين.
كما أقرَّت القبائل تشكيل كتائب احتياط أخرى للدفاع عن المحافظة من الحوثيين، والتعزيزات إذا احتاجت جبهات القِتال.
وتشهد مديرية "حريب" في محافظة مارب مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، بعد أن هاجمتها مليشيات الحوثي من جهة مديرية "عين" التابعة لمحافظة شبوة.
ومنذ مطلع العام الجاري، وجدت جماعة الحوثيين صعوبة بالغة في اختراق التحصينات الدفاعية للجيش اليمني والمقاومة في مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب، حيث تحولت جبهاتها إلى "ثقب أسود" التهم آلاف المقاتلين خلال معارك مازالت محتدمة حتى الآن.