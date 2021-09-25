”وااشنطن“ تبحث مع ”أبو ظبي“ ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وتمكين الحكومة من العودة إلى عدن

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قالت الخارجية الأمريكية، السبت 25 سبتمبر/أيلول، إن المبعوث الخاص لليمن "تيم لندركينج"، ناقش مع مسؤولين إماراتيين الحاجة الملحة للحفاظ على وحدة اليمن وتميكن الحكومة اليمنية من العودة للعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.
وأوضحت الخارجية الأمريكية على "تويتر"، أن لندركينج التقى بوزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، وسفيرة الإمارات لدى الولايات المتحدة، "لانا نسيبة".
وأضافت، أن اللقاء ناقش الحاجة الملحة لقيام التحالف الحكومي بالعمل معا للحفاظ على وحدة اليمن وتمكين عودة مجلس الوزراء اليمني إلى عدن، وضرورة استقرار الاقتصاد اليمني".
وتخضع العاصمة المؤقتة عدن منذ اغسطس 2019، لسيطرة مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات، وفي نوفمبر من العام ذاته، رعت السعودية "اتفاق الرياض" والذي بموجبه شارك المجلس الانتقالي في الحكومة الشرعية.
ورغم عودة الحكومة بكامل وزرائها للعاصمة المؤقتة مطلع العام الجاري، إلا أن التعثر في تنفيذ الشق الأمني والعسكري بسبب تعنت الانتقالي، أجبر الحكومة على مغادرة عدن في مارس.
وكانت الرباعية الدولية بشأن اليمن وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية فيها، حثوا في بيانين منفصلين الأطراف اليمنية على سرعة تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة للعاصمة المؤقتة عدن لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة ووقف انهيار العملة، إضافة إلى الانخراط في عملية سلام شاملة ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المستمر منذ ست سنوات.