الحوثيون يفرضون حصارا كاملا على أكثر من خمسة آلاف أسرة جنوب مأرب ووحدة النازحين توجه نداء استغاثة عاجل

السبت 25 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال مسؤول يمني اليوم السبت أن الحوثيين يفرضون "حصارا" على أكثر من خمسة آلاف أسرة في مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب شرق صنعاء، محذرا من أن هذه الأسر تواجه "وضعا حرجا".

وقال مدير إدارة المخيمات في الوحدة التنفيذية الحكومية بمحافظة مأرب خالد الشجني، لوكالة أنبا (شينخوا) "إن الحوثيين يفرضون حصارا كاملا لليوم السادس على التوالي على مديرية العبدية" جنوب محافظة مأرب الواقعة على (170 كلم شرق صنعاء).

وأضاف الشجني أن مديرية العبدية يقطنها 5106 أسر من الأهالي والنازحين يقدر عدد أفرادها بنحو 32 ألفا و496 نسمة، أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وتابع أن هؤلاء السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وبعضهم بحاجة لنقلهم للعلاج في المستشفيات، متهما الحوثيين برفض خروجهم.

ووصف الشجني الوضع في مديرية العبدية المحاصرة بـ"الحرج"، محذرا في الوقت ذاته من "كارثة إنسانية".

وأشار المسؤول في وحدة النازحين الحكومية إلى أن الوحدة وجهت نداء استغاثة عاجلا لمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، للضغط على الحوثيين لفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية وإسعاف المرضى من النساء والأطفال بسبب عدم وجود خدمة صحية مناسبة في المديرية المحاصرة.

ونص نداء الاستغاثة على "أن الوضع في مديرية العبدية يتطلب جهودا حثيثة وعاجلة من الجهات المحلية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني للتدخل لفك الحصار ووقف الهجوم على المدنيين وتقديم المساعدات الطارئة"، بحسب الشجني.

وتقع مديرية العبدية في جنوب محافظة مأرب، ويقطنها عشرات الأسر القبلية، وهي منطقة ذات تضاريس متنوعة، ويحدها من الجهة الغربية مديرية ماهلية مأرب ومن الجنوب والشرق محافظة البيضاء، وجميع تلك المناطق تحت سيطرة الحوثيين.