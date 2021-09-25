في مسيرة شعبية حاشدة.. الهبة الشبابية في تعز تصدر بيانا عاجلا وتطالب بإقالة حكومة معين والتحرك قبل فوات الآوان

السبت 25 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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شهدت مدينة تعز اليوم السبت تظاهرة شعبية حاشدة طالبت باقالة حكومة معين عبدالملك واتخاذ خطوات عاجلة لوقف انهيار العملة قبل فوات الآوان.

وتظاهر أبناء مدينة تعز، لمطالبة قيادة الشرعية باتختذ خطوات جادة وعاجلة لوقف انهيار العملة الوطنية، ووضع حد للتدهور الاقتصادي الذي بلغ أسوأ مراحله قبل فوات الاوان.

وحذر بيان صادر عن المسيرة التي دعت لها الهبة الشبابية للتصحيح، من تجاهل قيادة الشرعية لمعاناة الشعب واحتجاجاته المستمرة على الوضع المعيشي، مطالبا بمحاسبة جميع الفاسدين وإحالة ملفاتهم لنيابة الاموال العامة.

وشدد البيان على ضرورة صرف مستحقات تعز واعتماداتها من الكهرباء وحصة الديزل والغاز المنزلي ومشاريع الطرقات والخدمات الأساسية.

ودعا التجار في تعز وبقية المحافظات المحررة إلى مزيد من التصعيد والاضراب الشامل حتى يتم التحرك بخطوات جادة ووضع حلول من شانها وقف انهيار العملة.

وطالب قيادة الشرعية لدعم المعركة الوطنية ضد المليشيا الايرانية وصرف رواتب الجنود المرابطين واكراميات الشهداء ومستحقات الجرحى المنهوبة من قبل الحكومة الفاسدة.

وأكد البيان على الاستمرار في الحراك المجتمعي واتخاذ خطوات تصعيدية لإنهاء العبث الحكومي الذي عطل معركة التحرير وأثقل كاهل المواطنين

وقال البيان الصادر عن التظاهرة التي نظمت، وسط شارع جمال،"إن حكومة معين عبدالملك بوزرائها ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومختلف الإدارات والمسميات وجميع مناصب الهيكل الحكومي المتضخم الذي لا وجود له على الارض، قد تحولت إلى عبء إضافي على المواطن وعلى البلاد وأخلت بمهمتها في هذه المرحلة التاريخية الفارقة وانقلبت أدوارها من التخفيف عن كاهل المواطن إلى تحميله المزيد من الاعباء والمشقة نتيجة الاخلال بمسؤولياتها واستنزاف ما تبقى من موارد البلاد وعائدات تصدير المشتقات النفطية لصرفها عليهم كرواتب وأجور وعلاوات ومكافأت بالعملة الصعبة".

وأضاف أن "كل هؤلاء المنتفعين والفاسدين البعيدين كل البعد عن قضايا البلاد ومعركتها الوطنية واحتياجاتها الاساسية والذين يقضون اوقاتهم في عواصم الرفاهية والاستجمام بات من اللازم إزاحتهم والمطالبة بإقالتهم، وانهاء التضخم الاداري في الهيكل الحكومي وتعيين الشرفاء اصحاب الكفاءات والهمم الوطنية".

وطالب المتظاهرون بإقالة حكومة معين الفاشلة وتعيين حكومة كفاءات مصغرة مهمتها تحرير البلاد ووضع حد للتدهور الاقتصادي.

وحذر البيان من تجاهل قيادة الشرعية لمعاناة الشعب واحتجاجاته المستمرة على الوضع المعيشي، مطالبين بصرف مستحقات تعز واعتماداتها من الكهرباء وحصة الديزل والغاز المنزلي ومشاريع الطرقات والخدمات الأساسية.

وطالب البيان ايضا بتغيير محافظ محافظة تعز الفاسد نبيل شمسان ومحاسبة جميع الفاسدين وإحالة ملفاتهم لنيابة الاموال العامة.