انهيار قياسي للريال اليمني.. تعرف على أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت:
في صنعاء
شراء الدولار 600
بيع الدولار 602
شراء السعودي 158.30
بيع السعودي 158.50
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1190
بيع الدولار 1200
شراء السعودي 313
بيع السعودي 317