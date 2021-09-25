انهيار قياسي للريال اليمني.. تعرف على أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم

السبت 25 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت:

في صنعاء

شراء الدولار 600

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158.30

بيع السعودي 158.50

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار 1190

بيع الدولار 1200

شراء السعودي 313

بيع السعودي 317