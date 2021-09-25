8 طائرات مفخخة وصاروخ باليستي باتجاه الأراضي السعودية خلال أقل من 72 ساعة

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اعلن التحالف العربي،اليوم السبت، اعتراض الدفاعات السعودية وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة.
وقال التحالف أن "استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".
وكانت الدفاعات السعودية اعترضت الجمعة، ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها.
وقبل ذلك أسقطت الدفاعات السعودية، فجر الجمعة، طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.
كما دمرت الدفاعات السعودية مساء الخميس، مسيرة مفخخة رابعة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.
وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن كفاءة القوات المسلحة السعودية أحبطت 4 طائرات مسيرة وصاروخا باليستيا الخميس.