حكومة جديدة في الإمارات

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أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم التشكيل الجديد للحكومة الإماراتية التي ضمت تعيين مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية، وتعيين محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
شمل التشكيل الحكومي الجديد، تعيين عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل، وتعيين الدكتور عبدالرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين، بجانب تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة، وتعيين عبدالله بن مهير الكتبي وزيراً لشئون المجلس الأعلى للاتحاد.
وقال نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد إن الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة، وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس دولة الإمارات ضمن مبادىء الخمسين، وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها، لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية.