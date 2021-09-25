الحكومة ”الشرعية“ لـ”ليندر كينغ“: استعادة السلام يبدأ بالضغط على الحوثي

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اعتبرت الحكومة اليمنية، الجمعة 24 سبتمبر/أيلول، أن استعادة السلام في البلاد، يبدأ بالضغط على الحوثيين لوقف إطلاق النار.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه في نيويورك، المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وبحث الجانبان تطورات الأوضاع والجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.
وخلال اللقاء، أكد بن مبارك أن "الضمان لاستعادة عملية السلام في اليمن، يبدأ بالضغط على مليشيات الحوثي لوقف عدوانها العسكري المستمر، والقبول بوقف إطلاق نار شامل يمهد لمعالجة القضايا الإنسانية، واستئناف المشاورات السياسية".
بدوره، أشار المبعوث الأمريكي إلى "أهمية مواصلة المساعي لاستعادة المسار السياسي، وضرورة وقف الحوثيين لجميع العمليات العسكرية في مأرب وغيرها من المناطق، والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن ودول الجوار"، وفق الوكالة.