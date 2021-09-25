الحكومة ”الشرعية“ لـ”ليندر كينغ“: استعادة السلام يبدأ بالضغط على الحوثي فنانة تغضب السعوديين بسبب نشرها مقطع فيديو يتعلق باليوم الوطني بعد مقتل رئيسها دولة أفريقية تعلن بشكل رسمي زيادة حجم ومضاعفة جيشها الكويت تكشف عن أرقام صادمة في عدد الوافدين الذين تركوا أعمالهم خلال هذا العام تحذير من تناول المشروبات الساخنة ودراسة حديثة تكشف مشاكلها وأضرارها الصحية على الإنسان ”صعدة“ تتوشح العلم الجمهوري وتحتفي بالذكرى الـ59 لثورة 26 سبتمبر هل تساعد الديناميكيات الإقليمية المبعوث الأممي الجديد في إنهاء حرب اليمن؟ اتفاق سعودي يقضي بتسليم مطار سقطرى لمليشيا ”الانتقالي“ وإخراج القوات الحكومية والسعودية منه إسرائيل تطلب وساطة 4 دول في صفقة تبادل أسرى مع حماس من ضمنها قطر وتركيا فعل تشمل الفارين من سجن جلبوع المليشيات الإنقلابية في صنعاء تضاعف الجبايات وتعتقل تجاراً رفضوا التبرع وأرقام صادمة عن المبالغ المطلوبة
أعلنت دولة أفريقية أنها تخطط لزيادة حجم جيشها إلى الضعف بهدف التصدي للتحديات الأمنية التي تواجهها وخاصة بعد مقتل رئيسها أثناء تفقده للقوات على الجبهة التي تقاتل ضد المتمردين والإرهابيين.
وحسب "رويترز"، قال وزير الدفاع في دولة تشاد الجنرال داود يايا إبراهيم أمام البرلمان إن الجيش بدأ عملية زيادة إجمالي قوام أفراده من 35 ألفا في الوقت الحالي إلى 60 ألفا بحلول نهاية عام 2022.
وأضاف "بدأنا بالفعل العملية بتجنيد وتدريب جنود وضباط صف، موضحا أن الهدف هو بناء وحدات نخبة قادرة على التكيف مع الحرب غير المتكافئة التي تواجهها بلدان الساحل.
وأشار إلى أن الجيش سيسعى للحصول على تمويل أكبر في الميزانية المقبلة من أجل الإنفاق الدفاعي.
وتقاتل تشاد إلى جانب نيجيريا والكاميرون والنيجر وكذلك دولتي الساحل مالي وبوركينا فاسو إسلاميين متشددين مرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين (المحظورين دوليا).
كما يقاتل جيش تشاد متمردين في شمال البلاد، حيث قُتل الرئيس السابق إدريس ديبي في أبريل/نيسان الماضي أثناء تفقده قوات على الجبهة تقاتل المتمردين المتمركزين في ليبيا