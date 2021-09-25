”صعدة“ تتوشح العلم الجمهوري وتحتفي بالذكرى الـ59 لثورة 26 سبتمبر

السبت 25 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نظم محور مران العسكري بمحافظة صعدة الجمعة، حفلا خطابيا وعرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ 59 لثورة 26 سبتمبر.



وتوشح العسكريون المشاركون في الاحتفال والعرض العسكري لافتات تمجّد ثورة سبتمبر، بالإضافة إلى العلم الجمهوري.



وألقى قائد محور مران اللواء عبدالكريم السدعي كلمة أكد فيها أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كانوا الرقم الأصعب في الحفاظ على الثورة والنظام الجمهوري.



وأشاد بكل الشرفاء من أبناء الوطن الذي شاركوا اخوانهم ابطال الجيش في التصدي لفلول الكهنوت الإمامي الذي ظل يحارب اليمنيين بأعمال تخريبية في محاولة بائسة منه لإعادة اليمن الى عصر الحكم السلالي الكهنوتي البغيض.



ودعا الى استكمال عملية التحرير في مختلف محافظات البلاد، وقال إن ذلك يتطلب من الجميع حشد الجهود ورص الصفوف في اصطفاف يمضي لإنزال الهزيمة النهائية والحاسمة بمليشيا الحوثي الانقلابية.



من جانبه أشار قائد محور رازح، العميد حمود الخرام إلى أن لثورة سبتمبر قيمة رمزية كبرى لدى اليمنيين، خصوصاً مع الانقلاب الذي نفذه الحوثيون، الذين يعتبرون امتداداً لحكم الأئمة الكهنوتي الرجعي المتخلف.



وأكدت كلمات الحفل على مواصلة السير على نهج ثورة سبتمبر لاقتلاع فلول الإمامة والتخلف والكهنوت.