”صعدة“ تتوشح العلم الجمهوري وتحتفي بالذكرى الـ59 لثورة 26 سبتمبر هل تساعد الديناميكيات الإقليمية المبعوث الأممي الجديد في إنهاء حرب اليمن؟ اتفاق سعودي يقضي بتسليم مطار سقطرى لمليشيا ”الانتقالي“ وإخراج القوات الحكومية والسعودية منه إسرائيل تطلب وساطة 4 دول في صفقة تبادل أسرى مع حماس من ضمنها قطر وتركيا فعل تشمل الفارين من سجن جلبوع المليشيات الإنقلابية في صنعاء تضاعف الجبايات وتعتقل تجاراً رفضوا التبرع وأرقام صادمة عن المبالغ المطلوبة تفاصيل معارك طاحنة في جبهات مأرب وشبوة وتكبد المليشيات خسائر بشرية ضخمة والجيش الوطني يعلن معركة الإسترداد والتحرير وصول الدفعة الرابعة من المنحة النفطية السعودية إلى عدن وما زال الظلام يخيم على المنطقة الموت يفجع الشيخ ”حميد الأحمر“ وقيادات ”الشرعية“ يعزون ”علي محسن الأحمر“ يحيي قبائل مأرب ”الحرة“ ويقول ان المعركة ”مصيرية وجودية“ و”العرادة“ و”بن عزيز“ يؤكدان ”المضي على خطى الثوار الأحرار في مقاومة الكهنوت وحماية الجمهورية“ انهيار مستمر والسعودي يتجاوز الـ300.. آخر تحديثات أسعار صرف الريال اليمني في عدن صنعاء
قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في الجزيرة (المدعوم إماراتيا) رأفت الثقلي إنه تم الاتفاق مع القوات السعودية الموجودة في مطار سقطرى على تسليم إدارته لأبناء الجزيرة.
وأضاف الثقلي -في كلمة له أمام المعتصمين عند بوابة المطار- أن الاتفاق يقضي أيضا بخروج من تبقى من قوات الحكومة اليمنية الموجودة بالمطار من دون معداتهم العسكرية، ومنع الدخول إليه قبل تنفيذ الاتفاق.
وكان أنصار المجلس الانتقالي منعوا -لليوم الثاني على التوالي- دخول موظفي مطار سقطرى، وفرضوا حصارا على القوات السعودية المسيطرة عليه، بعد رفضها هبوط الطيران الإماراتي.
ومنذ يونيو/حزيران 2020، يسيطر مسلحو المجلس على الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، بعد مواجهات ضد القوات الحكومية.
ومن دون جدوى، دعت الحكومة اليمنية التحالف السعودي الإماراتي إلى الضغط على المجلس الانتقالي لسحب قواته وإعادة الأوضاع في سقطرى إلى ما كانت عليه.