اتفاق سعودي يقضي بتسليم مطار سقطرى لمليشيا ”الانتقالي“ وإخراج القوات الحكومية والسعودية منه

السبت 25 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في الجزيرة (المدعوم إماراتيا) رأفت الثقلي إنه تم الاتفاق مع القوات السعودية الموجودة في مطار سقطرى على تسليم إدارته لأبناء الجزيرة.

وأضاف الثقلي -في كلمة له أمام المعتصمين عند بوابة المطار- أن الاتفاق يقضي أيضا بخروج من تبقى من قوات الحكومة اليمنية الموجودة بالمطار من دون معداتهم العسكرية، ومنع الدخول إليه قبل تنفيذ الاتفاق.

وكان أنصار المجلس الانتقالي منعوا -لليوم الثاني على التوالي- دخول موظفي مطار سقطرى، وفرضوا حصارا على القوات السعودية المسيطرة عليه، بعد رفضها هبوط الطيران الإماراتي.

ومنذ يونيو/حزيران 2020، يسيطر مسلحو المجلس على الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، بعد مواجهات ضد القوات الحكومية.

ومن دون جدوى، دعت الحكومة اليمنية التحالف السعودي الإماراتي إلى الضغط على المجلس الانتقالي لسحب قواته وإعادة الأوضاع في سقطرى إلى ما كانت عليه.