الموت يفجع الشيخ ”حميد الأحمر“ وقيادات ”الشرعية“ يعزون

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نعت قيادات الحكومية الشرعية المعترف بها دوليا، الجمعة 24 سبتمبر/أيلول، وفاة نجل البرلماني ورجل الأعمال اليمني الشيخ حميد الأحمر الذي توفي، اليوم، في مدينة اسطنبول التركية.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية ”سبأ“ فقد بعث كلا من: الرئيس عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، ورئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني، برقيات عزاء ومواساة الى النائب البرلماني حميد الأحمر بوفاة نجله "محمد".
وعبر المعزون عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،معبرين عن المهم لرحيل ”محمد حميد“ وهو ما يزال في مقتبل العمر مقبلاً على الحياة بالعلم والمعرفة".
وفيما قالت مصادر ان نجل الأحمر توفي اثر عارض صحي مفاجئ، أكد ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي انه توفي متأثرا بإصابته بفيروس ”كورونا“.