”علي محسن الأحمر“ يحيي قبائل مأرب ”الحرة“ ويقول ان المعركة ”مصيرية وجودية“ و”العرادة“ و”بن عزيز“ يؤكدان ”المضي على خطى الثوار الأحرار في مقاومة الكهنوت وحماية الجمهورية“

الجمعة 24 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعا نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، الجمعة 24 سبتمبر/أيلول، كل أبناء الشعب اليمني للالتفاف الشعبي والمجتمعي حول القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في المعركة المصيرية والوجودية.



جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين بكل من محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، للاطمئنان على أحوال المقاتلين الأبطال والاطلاع على الأوضاع في المحافظة، وفق وكالة "سبأ".



وحمّل نائب الرئيس، محافظ مأرب ورئيس الأركان، تحياته وتهانيه للأبطال من الجيش والأمن والمقاومة والقبائل الحرة في مأرب التاريخ والإباء بمناسبة حلول الذكرى الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة.



واستمع إلى مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية والبطولات الأسطورية التي يقدمها أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية في مختلف جبهات وميادين الحرية والكرامة، ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.



وأشاد بالملاحم البطولية الخالدة والتضحيات العظيمة التي يسجلها جيل سبتمبر الصامد للحفاظ على مبادئ الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية التي أرستها أهداف الثورة المجيدة.



وعبر نائب الرئيس عن تقديره لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودورهم المحوري في معركة العروبة والإخاء ضد مشروع إيران التخريبي الهادف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.



وأكد أن ممارسات الانقلاب الحوثية على مختلف الصعد العسكرية والاقتصادية والحقوقية تكشف وجه هذه العصابة الإجرامية واستهتارها بمعاناة الشعب ورفضها كل محاولات إحلال السلام.



من جانبهما، أشار محافظ مأرب ورئيس الأركان، إلى بطولات المقاتلين البواسل وجهودهم في مقاومة الصلف الحوثي إلى جوار التحالف، مؤكدان المضي على خطى الثوار الأحرار في مقاومة الكهنوت وحماية المكتسبات الوطنية والدفاع عن الثورة والجمهورية.