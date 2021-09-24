انهيار مستمر والسعودي يتجاوز الـ300.. آخر تحديثات أسعار صرف الريال اليمني في عدن صنعاء

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أسعار صرف الريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، والعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الجمعة 24 سبتمبر/أيلول 2021م:
صنعاء
دولار
شراء: 600
بيع: 603
سعودي
شراء: 158.3
بيع: 158.5
عدن
دولار
شراء: 1152
بيع: 1159
سعودي/
شراء: 303
بيع: 305