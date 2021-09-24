انهيار مستمر والسعودي يتجاوز الـ300.. آخر تحديثات أسعار صرف الريال اليمني في عدن صنعاء من الخطوط الأمامية لجبهة ”حريب“.. مسؤول عسكري يطمئن اليمنيين: ”مليشيا الحوثي في حالة ضعف وجثثها تملأ الشعاب والوديان ولن تطأ أرض مأرب“ الفنانة اليمنية سالي حماده تطلق تحذيرا عاجلا لكل متابعيها مقترح سعودي يقايض ”الحوثي“ بـ”بشار“.. إيران تقول إن مباحثاتها مع السعودية حققت ”تقدماً جاداً“ الطماطم تثير خلافا كبيرا بين تركيا وروسيا فرع مصلحة الهجرة بسيئون يصدر أكثر من 63 ألف جواز سفر خلال 8 اشهر الحرس الثوري الإيراني ساخرا :التحالف يتوسل إلينا للخروج من أزمة اليمن الكشف عن عقوبة محتملة على مدرب نادي اسباني شهير قوات ”الشرعية“ تدحر فلول الحوثي من عدة مواقع بـ”حريب“ ووكالة تؤكد سقوط أكثر من 140 قتيل ”بن فريد العولقي“ يستنفر قبائل شبوة ويدعو لنبذ الخلافات والوقوف خلف ”بن عديو“
وجهت الفنانة اليمنية سالي حماده، تحذيرا لكل متابعيها ومحبيها من إقدام مجهولين على انتحال شخصيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونفت حمادة في تصريح صحفي علاقتها: بمنشورات سياسيه محرضة وتشهير وعمليات نصب باسم تبرعات للمرضى باسمها.
كما حذرت من انتحال شخصيتها من خلال مقاطع فاضحة مموهه الملامح، مؤكدة أن حساباتها الرسمية هنا َوعلي هذا الرابط فقط.
ورجت من جميع محبيها والنشطاء الابلاغ عن اي حسابات وهمية تنتحل اسمها.