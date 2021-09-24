الفنانة اليمنية سالي حماده تطلق تحذيرا عاجلا لكل متابعيها

الجمعة 24 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - مارب

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وجهت الفنانة اليمنية سالي حماده، تحذيرا لكل متابعيها ومحبيها من إقدام مجهولين على انتحال شخصيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت حمادة في تصريح صحفي علاقتها: بمنشورات سياسيه محرضة وتشهير وعمليات نصب باسم تبرعات للمرضى باسمها.

كما حذرت من انتحال شخصيتها من خلال مقاطع فاضحة مموهه الملامح، مؤكدة أن حساباتها الرسمية هنا َوعلي هذا الرابط فقط.

ورجت من جميع محبيها والنشطاء الابلاغ عن اي حسابات وهمية تنتحل اسمها.