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رهف القنون تظهر بصورة تجاوزت فيها كل الحدود والخطوط الحمراء

الجمعة 24 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات
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تجاوزت الناشطة السعودية ​رهف القنون​ في ظهورها الأخير كل الأخلاق والقيم السعودية والعربية وتسببت في صدمة لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة غير متوقعة منها .

 وظهرت رهف القنون في إطلالتها مرتدية overall ضيقاً على الجسم وبلون البيج فصل تفاصيل جسمها . وتخطت رهف هذه المرة حواجز جديدة حتى ظن المتابعون للوهلة الأولى أنها لا ترتدي شيئاً .

و نشرت رهف القنون صورة لها أمس الخميس، عبر خاصية الستوري على حسابها في موقع إنستغرام .

 وظهرت رهف القنون في صورة لها من الخلف وكأنها تنظر الى مكان معين عن علو مستعرضه نفسها وهي ببنطلون بنقشة نمر .

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