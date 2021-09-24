الطماطم تثير خلافا كبيرا بين تركيا وروسيا

الجمعة 24 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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كشفت هيئة الرقابة الزراعية الروسية "روس سيلخوزنادزور"، اليوم الجمعة، عن وجود انتهاكات تتعلق بجودة شحنات الفواكه والطماطم القادمة من تركيا إلى روسيا.

ونشرت هيئة الرقابة الزراعية الروسية بيانا على موقعها قالت فيه:" اكتشفت الهيئة الروسية من خلال اختبارات عينية للطماطم أنها تحتوي على فيروسات من نوع العفن البني".

وطالبت الهيئة المديرية الرئيسية للأغذية والرقابة في وزارة الزراعة والغابات التركية على تشديد الرقابة على صادرات المنتجات الزراعية من تركيا. كما أعربت الهئية الروسية عن قلقها من هذه الفيروسات والأمراض القادرة على الانتقال والانتشار من خلال شحنات البندورة (طماطم)