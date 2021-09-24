فرع مصلحة الهجرة بسيئون يصدر أكثر من 63 ألف جواز سفر خلال 8 اشهر

الجمعة 24 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بوادي وصحراء حضرموت، الجمعة 24 سبتمبر/أيلول، انه اصدر أكثر من 63 الف جواز سفر للمواطنين من مختلف المحافظات خلال الفترة من يناير – أغسطس 2021م.

وحسب وكالة "سبأ" الحكومية فقد أوضح مدير عام فرع المصلحة العقيد "مساعد بن طالب" أن المصلحة "شهدت خلال العام الجاري إجراءات تنظيمية وإدارية بعد تزايد طالبي الحصول على جواز السفر من مختلف المحافظات".

وأشار "بن طالب" الى أنه من "تم العمل على فتح خدمة ارقام هواتف للراغبين في استخراج جوازات السفر لتحديد موعد الحجز عبر الاتصال التليفوني على هواتف فرع المصلحة للتسجيل فقط خلال أوقات الدوام الرسمي، فيما يقوم موظفي خدمة الطوارئ بالمصلحة بالتواصل مع المواطنين المسجلين لتحديد مواعيد للحضور واستكمال الإجراءات الخاصة باستخراج جوازات السفر".

وقال إنه "تم تأسيس قسم مستقل خاص للنساء وزيادة عدد كاميرات التصوير مع أجهزة الكمبيوتر مع زيادة الطاقم، الى جانب عمل حاجز للمكاتب لتنظيم حركة المواطن بين المكاتب بكل سهولة وعدم احتكاكهم بالمتعاملين".

وأكد العقيد بن طالب أن "تلك الاجراءات خففت من الازدحام الذي كان يعاني منه الفرع، كما سهلت على المواطن الحضور في موعده المحدد، إضافة الى إنشاء نظام آلي للأجانب المقيمين والوافدين لوادي حضرموت".