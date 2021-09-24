الكشف عن عقوبة محتملة على مدرب نادي اسباني شهير

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كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الجمعة، عن العقوبة المتوقع إصدارها ضد الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة.
وقالت الصحيفة إن عقوبة كومان على الأرجح ستكون الإيقاف لمدة مباراتين فقط وفقا للمادة 120 من قانون الانضباط بالاتحاد الإسباني، والتي تتعلق بالاحتجاج على الحكم الرئيسي أو المساعدين أو الحكم الرابع. وطرد كومان في الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة فريقه ضد قادش في الليغا، الخميس، بسبب اعتراضه على قرارات الحكم.
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيفقد خدمات كومان بهذه الصورة في مباراتي ليفانتي وأتلتيكو مدريد المقبلتين، بينما سيتواجد مع البارسا في دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا بشكل طبيعي.
وقال المدرب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي: "في إسبانيا، يتم طردك مقابل لا شيء. لم يكن الأمر بسبب العصبية، بل لإخبار الحكم الرابع بوجود كرة ثانية في الملعب، وأن عليهم إزالتها".
وذكرت أن هذه الكلمات قد تعرض كومان لعقوبة أكبر، إذا رأت لجنة النزاهة في الاتحاد الإسباني أن هذه التصريحات هدفها التشكيك في صدق وحياد أي عضو من أعضاء مجموعة التحكيم أو هيئات الاتحاد. وفي حال التحقيق في هذه التصريحات، فإن كومان سيواجه عقوبة أخرى لا تقل عن أربع مباريات وفقا للوائح.