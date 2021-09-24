قوات ”الشرعية“ تدحر فلول الحوثي من عدة مواقع بـ”حريب“ ووكالة تؤكد سقوط أكثر من 140 قتيل

الجمعة 24 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الجمعة 24 سبتمبر/أيلول، دحر مليشيا الحوثي الانقلابية من عدة مواقع في جبهات القتال جنوبي مأرب، وتكبيدها خسائر كبيرة.



وذكر موقع الجيش "سبتمبر نت"، في بيان مقتضب، أن "‏أبطال الجيش والمقاومة يخوضون معارك مستمرة ضد مليشيا الحوثي الإيرانية ويدحرون فلول التمرد من عدة مواقع في جبهات جنوب مأرب".



وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تصدت لهجمات عنيفة في عقبة ملعاء الرابطة بين مديريتي حريب مأرب والجوبة، وكبّدت المليشيا خسائر فادحة.



وأكدت المصادر مصرع أكثر من 60 مسلحاً حوثياً بينهم قيادات ميدانية في تلك المواجهات وتدمير عدد كبير من الآليات العسكرية.



وفي وقت سابق الخميس، أعلنت قوات الجيش الوطني، كسر هجومًا لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة العبدية جنوب مأرب، ومصرع غالبية عناصرها واستعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر كانت بحوزة المليشيا الحوثية.

في السياق، قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" إن أكثر من 140 عنصراً من المقاتلين الحوثيين والقوات الحكومة قتلوا هذا الأسبوع في معارك عنيفة للسيطرة بمدينة مأرب.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية وطبية قولها إن 93 من عناصر الحوثيين و51 جنديا من القوات الحكومية قُتلوا خلال الأيام الأربعة الأخيرة.

وأضافت أن أغلب قتلى الحوثيين سقطوا في غارات التحالف بقيادة السعودية.

وتشهد مديرية "حريب" في محافظة مارب مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، بعد أن هاجمتها مليشيات الحوثي من جهة مديرية "عين" التابعة لمحافظة شبوة.

ومنذ مطلع العام الجاري، وجدت جماعة الحوثيين صعوبة بالغة في اختراق التحصينات الدفاعية للجيش اليمني والمقاومة في مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب، حيث تحولت جبهاتها إلى "ثقب أسود" التهم آلاف المقاتلين خلال معارك مازالت محتدمة حتى الآن.