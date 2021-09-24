أردوغان: الحكومة السورية تشكل خطرا على تركيا

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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومة دمشق تشكل خطرا على بلده، مبديا أمله في أن تغير روسيا نهجها إزاء الملف السوري.
وصرح أردوغان للصحفيين في اسطنبول اليوم الجمعة بأن لديه توقعات كبيرة من المحادثات التي من المقرر أن يجريها في 29 سبتمبر الجاري مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي، مضيفا: "للأسف، تحول النظام السوري إلى بؤرة تهديد في جنوب تركيا".
وأضاف الرئيس التركي أنه يتوقع أن "تسلك روسيا نهجا مختلفا" لإبداء التضامن مع أنقرة، مضيفا: "علينا خوض هذا الصراع في الجنوب معا". وأشار أردوغان إلى أن تركيا تسعى إلى ترقية العلاقات مع روسيا إلى مستوى نوعي جديد، موضحا أن الهدف هناك يكمن في رفع حجم التبادل التجاري إلى عتبة الـ100 مليار دولار.