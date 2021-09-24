عاجل :رئيس حزب الإصلاح بمأرب يسخر من اشاعات الحوثيين ويؤكد المشروع الإيراني يتهاوي وقادسية اليمن الكبرى ستخمد أنفاس الإمامة

الجمعة 24 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 771

سخر الشيخ مبخوت بن عبود رئيس حزب الإصلاح بمحافظة مأرب من الإشاعات الحوثية التي روجت لانضمامه للحوثيين ووصوله إلى العاصمة صنعاء.

وقال بن عبود المتواجد حاليا خارج مدينة مأرب لانشغاله بترتيب الجبهات وسير المعركة في تصريح خاص لموقع مارب برس أن الإشاعات الحوثية الأخيرة حول انضمامه للحوثيين تكشف الحالة المزرية التي تعيشها المليشيات، وتكشف حالة الارتباك والقلق من وحدة الصف المجتمعي لمحافظة مأرب. َ

واضاف بن عبود أن تسابق بعض المواقع الصفراء على نشر الإشاعات والأكاذيب يعطي مؤشرا سلبيا حول مكانة تلك المواقع. وأضاف بن عبود لمأرب برس نحن الآن ومعنا كل الشرفاء من أبناء محافظة مأرب وساكنيها نخوض معركة قادسية اليمن الكبرى، نحن نري معالم انهيار المشروع الإيراني الحوثي يتهاوى على أطراف مأرب ونطمئن الجميع أن مأرب عصية على الحوثيين، ولن تقبل بهم على أرضها الا جثثا هامدة.

وأضاف نوجه شكرنا وتقديرنا لكل الأبطال في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقفهم النضالية للدفاع عن الثورة والجمهورية، وقريبا تسمعون ما يسركم انشاء الله.

ولجأ الحوثيون إلى تأسيس حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باسم محمد مبخوت الشريف وقاموا بنشر اشاعات واكاذيب لا أساس لها من الصحة عبر هذه الصفحة ونسبتها انها تعود لنجله محمد