أغلى اللاعبين في العالم تعرف عليهم وما موقع رونالدو

الخميس 23 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - الاناضول

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تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائمة أغلى اللاعبين في العالم لموسم 2021-2022، فيما حل اللاعب المصري محمد صلاح في المرتبة الخامسة.

جاء ذلك بحسب قائمة مجلة فوربس الأمريكية لأكثر لاعبي كرة القدم أجرا في العالم لعام 2021، نشرتها على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء.

وانتزع رونالدو (36 عاما) صدارة قائمة أغلى اللاعبين في العالم بعوائد تبلغ 125 مليون دولار، خلال موسم 2021-2022، منها 55 مليون دولار تأتي من الشراكات الشخصية مع العلامات التجارية بما في ذلك Nike وHerbalife وClear ومحفظته التي تحمل علامة CR7 التجارية والتي تشمل العطور والملابس الداخلية والنظارات والفنادق والصالات الرياضية.

وحل في المرتبة الثانية النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (34)، لاعب باريس سان جيرمان بعائد سنوي يبلغ 110 مليون دولار.

وحصد اللاعب البرازيلي نيمار (29 عاما)، لاعب النادي الفرنسي باريس سان جيرمان، المرتبة الثالثة في قائمة أغلى اللاعبين، بواقع 95 مليون دولار.

النجم الفرنسي، كيليان مبابي (22 عاما)، لاعب باريس سان جيرمان، جاء رابعا بعد نيمار، بعائد يبلغ 43 مليون دولار.

وتلاه نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح (29 عاما)، لاعب ليفربول، بعوائد تبلغ 42 مليون دولار، وفق المجلة الأمريكية.

احتل المرتبة السادسة في القائمة اللاعب البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، لاعب نادي بايرن ميونخ، تلاه اللاعب الإسباني، أندريس إنييستا، لاعب نادي فيسيل كوبه.