تحركات سعودية أمريكية لوقف الحرب في اليمن

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بحث نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، الأربعاء، مستجدات الأزمة اليمنية، والمساعي الأممية للتوصل إلى حل سياسي يحقق الاستقرار في ذلك البلد.
جاء ذلك في لقاء بالعاصمة الرياض، جمع المسؤولين السعودي والأمريكي، وفق تغريدة نشرها بن سلمان عبر "تويتر".
وقال بن سلمان: "التقيت المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندركينغ، وبحثنا مستجدات الأحداث في اليمن".
وأضاف أنه "تم كذلك بحث الجهود المشتركة المبذولة لدعم المبادرة السعودية، ومساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه العزيز ويحافظ على أمن المنطقة"، دون تفاصيل أخرى.
ومنذ أيام يتواجد المبعوث الأمريكي في العاصمة السعودية الرياض، ضمن تحركاته لعقد لقاءات ترمي للتوصل لاتفاق سياسي بين أطراف النزاع اليمني.
ومؤخرا، تكثفت الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، ضمن المساعي الرامية لحل أزمة اليمن سلميا.
وتشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.