مأرب.. قوات ”الشرعية“ تكسر مليشيا الحوثي بـ”العبدية“ وتتحرك لاستعادة ”حريب“

الخميس 23 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، الخميس 23 سبتمبر/أيلول، أنها كسرت هجومًا لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة العبدية جنوب مأرب (شمال شرقي اليمن).



وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن "المعارك التي اندلعت منذ فجر اليوم انتهت بفرار المليشيا الحوثية بعد مصرع غالبية عناصرها بنيران أبطال الجيش والمقاومة الشعبية".



وأكد أن العديد من جثث المليشيا ما تزال متناثرة في المناطق التي دارت فيها المواجهات.



وأشار إلى أن أبطال الجيش والمقاومة استعادوا أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر كانت بحوزة المليشيا الحوثية.



وكان الجيش الوطني قد أعلن فجر اليوم، إسقاط طائرتين مُسيّرتين تابعتين لمليشيا الحوثي في الجبهة ذاتها.



إلى ذلك أفادت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش الوطني دفعت بقوات ضخمة إلى مديرية حريب لاستعادتها من قبضة مليشيات الحوثي.