هكذا استقبل الأردنيون الفنانة نجوى كرم

الخميس 23 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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أظهر مقطع فيديو متداول قيام الفنانة اللبنانية نجوى كرم بعمل جولة داخل طائرة هيلوكوبتر فوق العاصمة عمان وذلك لحظة وصولها إلى المملكة للمشاركة في فعاليات مهرجان جرش .

ومندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مساء امس الأربعاء حفل افتتاح فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الخامسة والثلاثين في المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية بحضور نخبة من رجالات الدولة والضيوف العرب والمهتمين،

وذلك بعد غياب قصري العام الماضي ( 2020) فرضته جائحة كورونا. و تفتتح الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي في الساعة التاسعة من مساء اليوم أمس أولى حفلات المهرجان والذي يقام على المسرح الجنوبي؛ حيث ستقدم باقة من أغنياتها الحديثة والقديمة.

ويحيي نجوم الغناء العربي: ”نجوى كرم من لبنان، وجورج وسوف وحسين الديك من سوريا، ونبيل سيف من العراق،” حفلات غنائية يومية على مدى 11 يوما، في المسرح الجنوبي. وسيشهد المهرجان مشاركة فعالة للفنانين الأردنيين: زين عوض وليندا حجازي وحسين السلمان وسعد أبو تايه وبشار السرحان ويحيى صويص ونجم السلمان و غالب خوري ويزن الصباغ وسامر أنور ونانسي بيترو وأسامة جبور وتوفيق الدلو، وستحيي

فرقة الأكاديمية الشركسية عرضا فنياً، حفلاً فنياً تنظمه نقابة الفنانين الأردنيين. وتختتم حفلات المهرجان بداية الشهر القادم بحفلة فنية أردنية بامتياز، يحييها الفنانان عمر العبداللات، وصاحبة لقب “ذا فويس” الفنانة الأردنية نداء شرارة.