التونسيون ينفذ صبرهم وأربعة أحزاب فاعلة تواجه قيس سعيد بخروجه عن الدستور أغلى اللاعبين في العالم تعرف عليهم وما موقع رونالدو تحركات سعودية أمريكية لوقف الحرب في اليمن الحوثيون يعلنون ”السيطرة الكاملة“ على محافظة استراتيجية مأرب.. قوات ”الشرعية“ تكسر مليشيا الحوثي بـ”العبدية“ وتتحرك لاستعادة ”حريب“ بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.. مركز الملك سلمان يطلق برنامج لتمكين المرأة اليمنية وحمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي هكذا استقبل الأردنيون الفنانة نجوى كرم الأحد القادم إجازة رسمية الفنانة ماجدة الرومي تتعرض للإغماء على خشبة المسرح.. فيديو وكالة دولية تكشف تصنيف أسرة ال سعود بين أغنى عائلات العالم
أظهر مقطع فيديو متداول قيام الفنانة اللبنانية نجوى كرم بعمل جولة داخل طائرة هيلوكوبتر فوق العاصمة عمان وذلك لحظة وصولها إلى المملكة للمشاركة في فعاليات مهرجان جرش .
ومندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مساء امس الأربعاء حفل افتتاح فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الخامسة والثلاثين في المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية بحضور نخبة من رجالات الدولة والضيوف العرب والمهتمين،
وذلك بعد غياب قصري العام الماضي ( 2020) فرضته جائحة كورونا. و تفتتح الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي في الساعة التاسعة من مساء اليوم أمس أولى حفلات المهرجان والذي يقام على المسرح الجنوبي؛ حيث ستقدم باقة من أغنياتها الحديثة والقديمة.
ويحيي نجوم الغناء العربي: ”نجوى كرم من لبنان، وجورج وسوف وحسين الديك من سوريا، ونبيل سيف من العراق،” حفلات غنائية يومية على مدى 11 يوما، في المسرح الجنوبي. وسيشهد المهرجان مشاركة فعالة للفنانين الأردنيين: زين عوض وليندا حجازي وحسين السلمان وسعد أبو تايه وبشار السرحان ويحيى صويص ونجم السلمان و غالب خوري ويزن الصباغ وسامر أنور ونانسي بيترو وأسامة جبور وتوفيق الدلو، وستحيي
فرقة الأكاديمية الشركسية عرضا فنياً، حفلاً فنياً تنظمه نقابة الفنانين الأردنيين. وتختتم حفلات المهرجان بداية الشهر القادم بحفلة فنية أردنية بامتياز، يحييها الفنانان عمر العبداللات، وصاحبة لقب “ذا فويس” الفنانة الأردنية نداء شرارة.