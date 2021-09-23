الأحد القادم إجازة رسمية

الخميس 23 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ان يوم الأحد القادم اجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لثورة (26) سبتمبر، وذلك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

ورفعت وزارتي الخدمة المدنية والاعلام أسمى آيات التهاني والتبريكات الى القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والى كافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بهذه المناسبة الوطنية،وفق وكالة سبأ.

كذلك اعلنت وزارة الخدمة المدنية في حكومة صنعاء. ،الاحد القادم اجازة رسمية.