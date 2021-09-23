التونسيون ينفذ صبرهم وأربعة أحزاب فاعلة تواجه قيس سعيد بخروجه عن الدستور أغلى اللاعبين في العالم تعرف عليهم وما موقع رونالدو تحركات سعودية أمريكية لوقف الحرب في اليمن الحوثيون يعلنون ”السيطرة الكاملة“ على محافظة استراتيجية مأرب.. قوات ”الشرعية“ تكسر مليشيا الحوثي بـ”العبدية“ وتتحرك لاستعادة ”حريب“ بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.. مركز الملك سلمان يطلق برنامج لتمكين المرأة اليمنية وحمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي هكذا استقبل الأردنيون الفنانة نجوى كرم الأحد القادم إجازة رسمية الفنانة ماجدة الرومي تتعرض للإغماء على خشبة المسرح.. فيديو وكالة دولية تكشف تصنيف أسرة ال سعود بين أغنى عائلات العالم
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ان يوم الأحد القادم اجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لثورة (26) سبتمبر، وذلك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.
ورفعت وزارتي الخدمة المدنية والاعلام أسمى آيات التهاني والتبريكات الى القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والى كافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بهذه المناسبة الوطنية،وفق وكالة سبأ.
كذلك اعلنت وزارة الخدمة المدنية في حكومة صنعاء. ،الاحد القادم اجازة رسمية.