الفنانة ماجدة الرومي تتعرض للإغماء على خشبة المسرح.. فيديو

الخميس 23 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي مقطع فيديو لحادثة إغماء تعرضت لها الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي خلال تقديمها حفلا غنائيا على خشبة المسرح.

وأظهر المقطع المنشور تعرّض الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي إلى حالة إغماء وفقدت توازنها بسبب هبوط في ضغطها، وذلك خلال تقديم حفلها في مهرجان جرش في دولة الأردن.

وخلال تأديتها أغنيتها "أحبك جدا"، كادت الفنانة أن تقع أرضا لولا مساعدة أحد الموسيقيين الذي حملها خارج المسرح. وعادوت الرومي إكمال حفلها بعد حوالي 10 دقائق.