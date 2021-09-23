الفنانة ماجدة الرومي تتعرض للإغماء على خشبة المسرح.. فيديو وكالة دولية تكشف تصنيف أسرة ال سعود بين أغنى عائلات العالم عرفانا بجهودهم... السفير بن شطيف يكرم الفريق العماني لاستكشاف الكهوف من الخطوط الأمامية.. محافظ شبوة يطمئن الجميع وينصح المهللين بتقدم الحوثي ويذكرهم بمصير عفاش دولة عربية تصادر جميع اصول وممتلكات حركة حماس خبراء: العالم كله قد يصاب بكورونا خلال الأشهر المقبلة توقعات بهطول أمطار مصحوبة بالرعد ورياح شديدة خلال الساعات المقبلة صاروخ باليستي باتجاه جازان بيان اممي بشأن اليمن يدفع التحالف العربي للرد وتوضيح الحقيقة الدولار يقفز والسعودي يصل 300 ريال.. آخر تحديثات أسعار الصرف الريال اليمني في عدن وصنعاء
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي مقطع فيديو لحادثة إغماء تعرضت لها الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي خلال تقديمها حفلا غنائيا على خشبة المسرح.
وأظهر المقطع المنشور تعرّض الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي إلى حالة إغماء وفقدت توازنها بسبب هبوط في ضغطها، وذلك خلال تقديم حفلها في مهرجان جرش في دولة الأردن.
وخلال تأديتها أغنيتها "أحبك جدا"، كادت الفنانة أن تقع أرضا لولا مساعدة أحد الموسيقيين الذي حملها خارج المسرح. وعادوت الرومي إكمال حفلها بعد حوالي 10 دقائق.