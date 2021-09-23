عرفانا بجهودهم... السفير بن شطيف يكرم الفريق العماني لاستكشاف الكهوف

الخميس 23 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب

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كرم سفير اليمن لدى سلطنة عمان الدكتور خالد بن شطيف، اليوم، الفريق العماني لاستكشاف الكهوف الذي زار بلادنا مؤخرا.

وثمن السفير بن شطيف خلال استقباله، الفريق العماني جهودهم وزيارتهم الى بلادنا والعمل الاستكشافي الذي قاموا به في خسف فوجئت بمحافظة المهرة، وقدم لهم دروعاً تكريمية..

مؤكداً ان التكريم يمثل رسالة حب ووفاء وتقدير للاشقاء في سلطنة عمان قيادة وشعباً وفريق العمل الاستكشافي