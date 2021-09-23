من الخطوط الأمامية.. محافظ شبوة يطمئن الجميع وينصح المهللين بتقدم الحوثي ويذكرهم بمصير عفاش

الخميس 23 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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خاطب محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، المهللين بتقدم الحوثي، قائلا إن الحوثي سيسقيهم من نفس الكأس الذي سقى فيه "عفاش"، في اشارة لمقتل علي عبدالله صالح نهاية 2017 على يد مليشيات الحوثي، بعد ان كان حليفا لهم.

جاء حديث بن عديو في تصريح ادلى به وهو في احدى جبهات القتال بشبوة.

وظهر بن عديو في الخطوط الامامية وتفقد المقاتلين في الجبهات.

وقال المحافظ ناصحا اولئك المهللين: أنهم لن يكونوا أوفى له(يقصد الحوثي) من علي عبد الله صالح،.. مشيرا إلى معاملة الحوثي أنصاره وأفراده بعنصرية وتوزيعهم إلى "طبقات".

وأضاف"قدرنا مواجهة مشروع الحوثي لسنوات لكي يعرف اليمنيين أنه مشروع فارسي دخيل على حياتهم لا يوجد شيء أغلى من الوطن وأنه في سبيله تهون التضحيات".

ولفت إلى جريمة الإعدام المروعة التي نفذتها عناصر الحوثي في صنعاء بحق مواطنين بينهم أعضاء في حزب المؤتمر ظلما وعدوانا.

وطمأن أبناء شبوة بصمود جبهات القتال، وقال أن المناطق التي احتلتها مليشيا الحوثي مؤخرا ستتحرر قريبا.

وتابع "لن يطول فرح الحوثي، وسينتهي مشروعه العنصري"، مؤكدا على مواجهة مشروع الحوثي بكل قوة.

وقال ايضا"لن نسمح له بأن يكون ذراعا لإيران في اليمن التي انتهت فيها ست إمبراطويات عظمى".

وامس الاربعاء تمكنت قوات الجيش من استعادة منطقة الصفراء والسويداء والسليم والعلم في شبوة.

وكانت مليشيا الحوثي قد حققت تقدما نسبياً في مديريتي عين وبيحان، بعد معارك عنيفة مع أفراد الجيش الوطني، واستطاعت القوات الحكومية ان تدحر المليشيات من عدة مواقع بعد ساعات فقط من سيطرتها عليها.

وفي تصريحات سابقة، أكد محافظ شبوة استمرار المعركة مع مليشيا الحوثي في جبهات مديرية بيحان غرب المحافظة.

وقال بن عديو، مخاطباً أفراد الجيش الوطني والمقاومة، إن المعركة مع المليشيا هي معركة كل الأحرار من أبناء الوطن، مشيراً إلى دور طائرات التحالف في استهداف مواقع وأهداف لمليشيا الحوثي.