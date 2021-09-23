من الخطوط الأمامية.. محافظ شبوة يطمئن الجميع وينصح المهللين بتقدم الحوثي ويذكرهم بمصير عفاش دولة عربية تصادر جميع اصول وممتلكات حركة حماس خبراء: العالم كله قد يصاب بكورونا خلال الأشهر المقبلة توقعات بهطول أمطار مصحوبة بالرعد ورياح شديدة خلال الساعات المقبلة صاروخ باليستي باتجاه جازان بيان اممي بشأن اليمن يدفع التحالف العربي للرد وتوضيح الحقيقة الدولار يقفز والسعودي يصل 300 ريال.. آخر تحديثات أسعار الصرف الريال اليمني في عدن وصنعاء موجة نزوح جديدة مع توسع رقعة المعارك بمأرب وشبوة برنامج الأغذية العالمي: 16 مليون يمني يسيرون نحو المجاعة ”واشنطن“ تؤكد التزامها بـ”عملية شاملة“ لإنهاء الحرب في اليمن
أفادت وكالة رويترز اليوم الخميس، أن السلطات السودانية تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيها.
وأضافت الوكالة أن أصول وممتلكات حماس في السودان شكلت لعقود موردا هاما لنشاطها .
وتضمنت أصول حماس في السودان، فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراض وصرافات.
وأكدت رويترز أن السودان أوقف كل عمليات تحويل الأموال لحماس وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها.