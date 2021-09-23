دولة عربية تصادر جميع اصول وممتلكات حركة حماس

الخميس 23 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أفادت وكالة رويترز اليوم الخميس، أن السلطات السودانية تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيها.

وأضافت الوكالة أن أصول وممتلكات حماس في السودان شكلت لعقود موردا هاما لنشاطها .

وتضمنت أصول حماس في السودان، فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراض وصرافات.

وأكدت رويترز أن السودان أوقف كل عمليات تحويل الأموال لحماس وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها.