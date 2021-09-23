صاروخ باليستي باتجاه جازان

الخميس 23 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعترضت الدفاعات السعودية ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان، اليوم الخميس.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي.

يأتي ذلك بعدما عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات توثق عملية تدمير زورقين مفخخين يتبعان لمليشيات الحوثي مساء الاثنين في منطقة الصليف بمحافظة الحديدة في اليمن.

وأوضح التحالف أن العملية تمت بعد مراقبة استخبارية، وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل مليشيات الحوثي لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.