صاروخ باليستي باتجاه جازان بيان اممي بشأن اليمن يدفع التحالف العربي للرد وتوضيح الحقيقة الدولار يقفز والسعودي يصل 300 ريال.. آخر تحديثات أسعار الصرف الريال اليمني في عدن وصنعاء موجة نزوح جديدة مع توسع رقعة المعارك بمأرب وشبوة برنامج الأغذية العالمي: 16 مليون يمني يسيرون نحو المجاعة ”واشنطن“ تؤكد التزامها بـ”عملية شاملة“ لإنهاء الحرب في اليمن دعم ”أمريكي ـ أوروبي ـ قطري“ جديد لليمن بأكثر من 500 مليون دولار إحالة القضاة اللذين أصدروا حكم الاعدام بحق المواطنين الـ9 في صنعاء الى التفتيش القضائي فيما ”بن سلمان“ يبحث مع ”ليندر كينغ“ مبادرة السلام في اليمن.. العاهل السعودي يخاطب العالم: ”الحوثيون يراهنون على الخيار العسكري ويستخدمون معاناة اليمنيين كورقة للمساومة والابتزاز“ علماء يطورون نباتاً يشع في الظلام وقابلاً للشحن
اعترضت الدفاعات السعودية ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان، اليوم الخميس.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي.
يأتي ذلك بعدما عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات توثق عملية تدمير زورقين مفخخين يتبعان لمليشيات الحوثي مساء الاثنين في منطقة الصليف بمحافظة الحديدة في اليمن.
وأوضح التحالف أن العملية تمت بعد مراقبة استخبارية، وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل مليشيات الحوثي لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.