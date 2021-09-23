بيان اممي بشأن اليمن يدفع التحالف العربي للرد وتوضيح الحقيقة

الخميس 23 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نفى التحالف العربي،في اليمن، تلقيه أي تنسيق أو معلومات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، بخصوص غارة جوية نفذتها طائرات تابعة له في محافظة شبوة، في رد على ما جاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة السيد ستيفن دوجاريك.

وكان دوجاريك قال إن (6) ضحايا مدنيين سقطوا في عقبة القنذع بمحافظة شبوه نتيجة غارة جوية نفذها التحالف يوم السبت 18 سبتمبر، وذلك ضمن بيان له بشأن إعدام المليشيا الحوثية لتسعة مدنيين يمنيين أحدهم قاصر بالعاصمة صنعاء في ذات اليوم.

وعبر المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي الاربعاء، "عن أسفه الشديد لربط هذا الادعاء بالتحالف في بيان الأمم المتحدة عن جريمة إعدام المليشيا الحوثية لتسعة مدنيين يمنين أحدهم قاصر بالعاصمة صنعاء".

وقال: "إن التحالف لم يتلقى أي تنسيق أو معلومات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن عن هذا الادعاء كما هو معتاد بالآلية التنسيقية وفي مثل هذه الحالات، ولم ترده أي معلومات عن هذه الغارة".

وأكد المالكي بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية، "أن التحالف ينظر في الادعاء بجدية ويتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية للتحقق من ما ورد فيه، وإعلان نتائجه من خلال إحالته إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث".

وقال إن "التحالف يطبق أعلى معايير الاستهداف بعملياته العسكرية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يطبق أفضل الممارسات الدولية بقواعد الاشتباك، ويعمل على تطوير قواعد الاشتباك بصفة دائمة وبما يتناسب مع بيئة العمليات".

وأشار الى انه "لم يكن هناك أي ادعاءات بوجود حوادث عرضية خلال الأربعة عشر شهراً الماضية، ما يؤكد احترام وتطبيق التحالف للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لتجنيب المدنيين للأضرار الجانبية".

وأضاف المالكي: "في الوقت الذي مارست فيه قيادة التحالف أعلى درجات ضبط النفس أمام إطلاق المليشيا الحوثية لمئات الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة المفخخة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمدن السعودية، ولم يتم استهداف القدرات الحوثية وكذلك القيادات الإرهابية بعد اتخاذ المليشيا للمدنيين والأعيان المدنية دروع بشرية لتجنب استهداف التحالف