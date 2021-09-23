الدولار يقفز والسعودي يصل 300 ريال.. آخر تحديثات أسعار الصرف الريال اليمني في عدن وصنعاء

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أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، اليوم الخميس 23 سبتمبر/ايلول 2021م:
صنعاء
الريال السعودي
شراء 158.3 - 158
بيع 158.4 - 158.5
الدولار الامريكي
شراء 599- 602
بيع 604- 605
عدن
الريال السعودي
شراء 297- 298
بيع 300
الدولار الأمريكي
شراء 1130- 1133
بيع 1140