موجة نزوح جديدة مع توسع رقعة المعارك بمأرب وشبوة

الخميس 23 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تشهد مناطق بمحافظتي مأرب وشبوة (شرقي اليمن)، موجة نزوح كبيرة للمواطنين الهاربين من الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المسلحة خلال الأيام الأخيرة على مناطقهم.

وقالت الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب، إن موجة نزوح كبيرة تشهدها مناطق في مديريتي بيحان والعين غرب محافظة شبوة، ومديرية حريب شرق محافظة مأرب عقب سيطرة الحوثيين على تلك المناطق.

وأكد مدير عام الوحدة التنفيذية مأرب سيف مثنى أن الوحدة رصدت 70 حالة نزوح جديدة قادمة من مناطق الصراع المفروض من قبل الحوثيين على أطراف محافظتي مأرب وشبوة.

وأعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة شبوة، عن موجة نزوح كبيرة وصلت الى (501) نازح ولا يزال النزوح مستمر مع تصاعد حدة المعارك على أطراف المحافظة.

وأشارت إلى أن استمرار التصعيد العسكري الحوثي على المنطقة سيؤدي إلى نزوح كبير ويضاعف من معاناة المواطنين.