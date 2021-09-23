”واشنطن“ تؤكد التزامها بـ”عملية شاملة“ لإنهاء الحرب في اليمن

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جددت وزارة الخارجية الامريكية، يوم الاربعاء 22 سبتمبر/أيلول، التزامها بعملية شاملة لإنهاء الحرب في اليمن المستمرة منذ سبع سنوات.
وأكد وزير الخارجية، انتوني بلينكن، في تصريح صحفي، على أن “الولايات المتحدة ملتزمة بعملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة لتحقيق حل دائم للصراع في اليمن”.
وقال إن بلاده ستقدم “نحو 290 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لليمن، وملتزمون بتقديم المساعدة للفئات الأكثر ضعفا”
ودعا لينكن إلى وضع حد للعقبات البيروقراطية في اليمن.
وكان العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، أكد على أن مبادرة السلام في اليمن، التي قدمتها المملكة في مارس/آذار الماضي، كفيلة بإنهاء الصراع وحقن الدماء ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني.
وعين البيت الأبيض في فبراير/شباط الماضي الدبلوماسي تيموثي ليندركينغ مبعوثاً إلى اليمن لإنهاء الصراع ومنذ ذلك الوقت لم يحقق تقدم يذكر.