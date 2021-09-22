قائمة اللاعبين الأكثر أجرا في العالم: رونالدو وميسي على القمة وصلاح يزاحم الكبار

الأربعاء 22 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أظهرت قائمة لاعبي كرة القدم الأكثر أجرا في العالم، تربع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي على القمة، ومزاحمة الدولي المصري محمد صلاح الكبار.

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمة اللاعبين الأكثر أجرا في العالم، التي أظهرت سيطرة كبيرة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على القائمة.

وأظهرت القائمة أن رونالدو أصبح أكثر الرياضيين أجرا في العالم، بعد انتقاله من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، متفوقا على لاعب كرة القدم الأمريكية توم برادي، ونجم كرة السلة الأمريكية، ليبرون جيمس، ولاعب البيسبول الأمريكي برايس هاربر.

ولكن قد يكون أفضل فوز لرونالدو، هو تخطيه أجر ومبيعات ليونيل ميسي، الذي أعلن انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي من برشلونة الإسباني.

واستند أجر رونالدو على شعبيته الطاغية، حيث يتابع حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أكثر من نصف مليار شخص.

ويكسب رونالدو، 36 عاما، بحسب فوربس، 120 مليون دولار في موسم 2021-2022، فيما سيحصل على راتب ومكافآت تصل إلى 70 مليون دولار مقابل عودته إلى مانشستر يونايتد.

وجاء ميسي، 34 عاما، في المركز الثاني، بعد مغادرته برشلونة بعد 21 عاما قضاها في النادي الكاتالوني.

ويتقاضى ميسي أجرا 75 مليون دولار في الموسم، بإجمالي أجر قبل خصم الضرائب يصل 110 مليون دولار.

وأُجبر ميسي على الرحيل من البارسا، بعد أن فرض الدوري الإسباني قيودًا على إنفاق أجور نادي برشلونة، مما أجبر النادي على إنهاء المفاوضات مع ميسي.

وسيحصل ميسي من باريس سان جيرمان على عقود إعلانات إضافية تصل إلى 35 مليون دولار، على مدار 3 سنوات.

وجاء في المركزين الثالث والرابع لاعبين آخرين من باريس سان جيرمان، هما البرازيلي نيمار بأجر يصل إلى 95 مليون دولار، ثم الفرنسي الشاب كيليان مبابي بأجر 43.9 مليون دولار.

وزاحم محمد صلاح الكبار، باحتلاله المركز الخامس في القائمة بأجر يصل إلى 41 مليون دولار.

وفي المركز السادس جاء لاعب بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفيكسي بإجمالي أجل 35 مليون دولار.

وفي المركز السابع، ظهر الأسطورة الإسبانية، أندريس إنييستا، 37 عاما، كلاعب وحيد لفريق غير أوروبي، فيسيل كوبي الياباني، بأجر 35 مليون دولار.

وفي المركز الثامن جاء لاعب مانشستر يونايتد بول بوغبا بأجر 34 مليون دولار، ثم لاعب ريال مدريد غاريث بيل بأجر 32 مليون دولار بالمركز التاسع، وجاء نجم ريال مدريد الآخر إيدن هازارد بالمركز العاشر بأجر 29 مليون دولار.