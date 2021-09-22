بعد عملية استخباراتية دقيقة..التحالف يعلن تنفيذ عملية بحرية ضد الحوثيين

الأربعاء 22 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء الأربعاء استهداف وتدمير زورقين تابعين لميليشيات الحوثي في منطقة الصليف بالحديدة.

وقال التحالف إن تدمير الزورقين تم الاثنين بعد عملية استخباراتية دقيقة للنشاط العدائي للحوثيين.

كما أكد أن الزورقين المفخخين كانا يهدفان لتعطيل الملاحة البحرية.