برنامج الأغذية العالمي يوزع بسكويتًا محشوًّا بالزجاج والدبابيس لطلاب المدارس في تعز

الأربعاء 22 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تداول صحفيون وناشطون صورًا ومقاطع فيديو تظهر قطع بسكويت محشوة بالزجاج وزعت لطلبة المدارس بمديرية سامع غربي تعز (وسط اليمن).

وكتب الصحفي عامر دعكم وهو من أبناء المنطقة التي وزّعت فيها منظمة الأغذية العالمية قطع البسكويت: هذا اليوم يا أصدقاء، 15 طالب وطالبة في مدرسة فتح الخير بعزلة الجبل بمديرية سامع، وجدوا داخل بسكويت التغذية المدرسية، زجاج و دبابيس.

وقال دعكم في تدوينة على ”فيسبوك”: “9 أطفال قبل يومين في مدرسة الثورة بقرية الضياء في سامع، وجدوا داخل التغذية المدرسية زجاج و بقايا إبر”. مشيرًا: أن بين هؤلاء التسعة، شقيقته “علياء” (صف ثالث ابتدائي)”.

وأضاف: “وصلت شقيقتي إلى المنزل ومعها البسكويت المصروف لها، بعد أن حذرناها ألا تأكله، فتحته أمي ووجدت بداخله زجاجًا صغيرًا”. واصفًا ذلك بـ"الجريمة الكبيرة، وليس خطئًا عابرًا".

وأردف: "لكننا نجد سمّـًا في العسل المزعوم، تمامًا كالذي يطعم مريضًا بشفرة موس”..!

وتقوم منظمة الأغذية بتوزيع البسكويت الجاف وأكياس تغذية للحدّ من انتشار سوء التغذية في أوساط أطفال اليمن.