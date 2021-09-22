تتصدرها تعز.. توثيق 6.476 انتهاكاً لميليشيا الحوثي ضد النساء في 19 محافظة

الأربعاء 22 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إنها وثقت "6.476" انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق النساء خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 1 يونيو 2021، موزعة على 19 محافظة.

وبحسب الشبكة الحقوقية فقد تنوعت حالات الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي "بين 1691 حالة قتل و3741 حالة إصابة جراء القصف المدفعي وانفجار الألغام والعبوات الناسفة وكذلك أعمال القنص والإطلاق العشوائي للرصاص الحي، بالإضافة إلى 770 حالة اعتقال واختطاف 195 حالة إخفاء قسري، و70 حالة تعذيب للنساء في اليمن".

وذكرت أن جميع الانتهاكات المذكورة ارتكبت في محافظات "الحديدة، والضالع، وتعز، وحجة، وذمار، ولحج، ومارب، وريمة، وشبوة، وإب، وأبين، وأمانة العاصمة، والبيضاء، والجوف، وصعدة، وصنعاء، وعدن، وعمران، المحويت"، حسب وكالة "سبأ".

وتصدرت "محافظة تعز القائمة بــ 347 حالة قتل ثم محافظة الحديدة بــ 301 حالة قتل تليها محافظة عدن بــ158 حالة قتل ثم محافظة لحج بـ 92 حالة قتل، ومحافظة مأرب 79 حالة قتل ومثلها محافظة الجوف 79 حالة قتل".

وأكدت الشبكة الحقوقية أن فريقها "تحقق من مقتل 422 امرأة جراء انفجار الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في الشوارع والطرقات العامة وداخل الأحياء السكنية والمزارع وأماكن الرعي والأسواق، بينهن 123 امرأة قتلن بألغام وعبوات ناسفة تابعة للحوثي في محافظة تعز و53 في محافظة الجوف، و32 في محافظة الحديدة و25 امرأة في محافظة الضالع، بينما تتوزع بقية الأرقام على باقي المحافظات".

وأشارت الى "توثيق حالة وفاة تحت التعذيب في محافظة حجة ذهبت ضحيتها فتاة من تعز تدعى (ريماس سليمان داوود) 25 عاما كانت تعمل ميسرة للمريضات في المستشفى السعودي بمدينة حجة، حيث اختطفها الحوثي أواخر نوفمبر 2016م من داخل المستشفى وأودعتها السجن المركزي بتهمة العمالة للعدوان وأنها تقوم بتوزيع شرائح مستندين في اتهاماتهم تلك الملفقة إلى الانتماء المناطقي للفتاة - حسب إفادات الشهود على الواقعة".

ولفت تقرير الشبكة الى "اختطاف واحتجاز مليشيا الحوثي الإرهابية، حرية 770 امرأة في 14 محافظة يمنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بينهن امرأتين من جنسيات أجنبية، واحتلت أمانة العاصمة الصدارة والتي كانت شاهدة على 241 حالة اختطاف واحتجاز، ما نسبته 58 بالمائة من إجمالي الحالات".

وأكد "ارتكاب مليشيا الحوثي، كل أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة مع 70 امرأة من المختطفات في سجونها السرية والمعلنة والتي وصلت حد توجيه تهم ملفقة تمس شرفهن فضلا عن المتاجرة بأعراضهن - حسب ما ورد- في إفادات بعض المفرج عنهن واللاتي تحدثن عن تعرضهن للتحرش والاغتصاب مما دفع ببعضهن إلى الانتحار كما حدث في السجن المركزي بأمانة العاصمة، ناهيك عن أن البعض منهن تعرضن للتصفية الجسدية من قبل أهاليهن وذويهن فور إطلاق سراحهن من سجون الحوثي تحت ما يسمى في العرف القبلي اليمني بـ(غسل العار)".

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، قد قالت الأيام الماضية إنها "وثقت 64 ألف و306 انتهاك ارتكبتها الميليشيا خلال الفترة من مطلع العام 2018م وحتى الأول من يونيو الماضي".