مستجدات في قضية الشاب القتيل السنباني

الأربعاء 22 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وجه محافظ لحج ،اللواء الركن أحمد تركي، بسرعة إستكمال جمع الإستدلالات في قضية مقتل المواطن الشاب أنور أحمد عبد المغني السنباني، بالنقطة العسكرية بمنطقة الجَبَلَين بمديرية طُور البَاحَة بمحافظة لحج، جنوبي اليمن.

وشدد المحافظ،امس، خلال الاجتماع الموسع للجنة تقصي حقائق جريمة قتل الشاب " السنباني " والجهات الأمنية والقضائية، على استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة في ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع العادل، جرَّاء جريمتهم الشنعاء.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية،اكد المحافظ على ضرورة مضاعفة الجهود، لاستكمال التحقيق في الجريمة وضبط الجناة واحالتهم للقضاء.

ووقف الاجتماع أمام التقطُّعات التي تنتشر بمديرية طور الباحة، والتي تتعرض للمواطنين لابتزازهم بالجبايات غير المشروعة، وأقر الاجتماع وضع حد لها بإزالة النقاط العسكرية المستحدثة غير القانونية.

وتعرض السنباني للاعتقال والتعذيب، في محافظة لحج، من قبل قوات أمنية تتبع اللواء التاسع صاعقة التابع لمليشات المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، أثناء عودته من رحلة اغتراب في الولايات المتحدة الأمريكية عبر مطار عدن، قبل أن يتعرف أقرباؤه الى جثته في أحد مستشفيات العاصمة المؤقتة وعليها آثار طلقات نارية.

ولاقت قضية السنباني غضباً شعبيا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمت العناصر التي كانت في في النقطة الأمنية بتنفيذ الجريمة، وشكل محافظ لحج لجنة تحقيق.