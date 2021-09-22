مليشيا الحوثي تحضر لمذبحة ثانية في صنعاء والضحايا الجدد 11 شخصا بينهم امرأتان

الأربعاء 22 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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بدأت ميليشيات الحوثي التحضير على ما يبدو لمذبحة جديدة، بعد ايام قليلة من تنفيذ اعدامات جماعية لمواطنين، اتهمتهم بالتورط في مقتل صالح الصماد.

وأفادت مصادر حقوقية الاربعاء، للشرق الأوسط، بأن الميليشيا تتأهب لتنفيذ إعدامات جماعية جديدة في صنعاء تشمل 11 شخصاً بينهم امرأتان بعد أن لفقت لهم تهماً بالتخابر.

وذكرت أن الميليشيات أصدرت عبر محكمة خاضعة لها أمراً بإعدام 11 معتقلا بتهمة التخابر، وبمصادرة أموالهم.

ومن بين المهددين بالإعدام بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط، امرأتان هما حنان الشاحذي وألطاف المطري.

يأتي هذا بعد أيام معدودة على "المجزرة" المروعة التي شهدتها صنعاء، يوم السبت الماضي حيث أقدمت الميليشيات على إعدام 9 معتقلين رميا بالرصاص على الملأ. فيما انتشرت بين اليمنيين مشاهد مروعة للحظات الإعدام.

وأمس الثلاثاء، كشف وزير الاعلام معمر الإرياني، أن الميليشيات أبلغت أسر الضحايا التسعة أن أمامهم مهلة قصيرة لإخلاء منازلهم ومصادرة كافة ممتلكاتهم من أراض وعقارات وأموال، وتسليم 3 ملايين ريال يمني عن كل ضحية مقابل تكاليف القضية، تنفيذاً للحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة الخاضعة لسيطرتها.

وكانت ما تسمى المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطات مليشيا الحوثي في صنعاء، اصدرت نهاية اغسطس الماضي حكماً بإعدام 11 يمنياً مختطفا في سجونها، بينهم امرأتان وأستاذ في القانون الدولي بجامعة صنعاء بتهمة إعانة ما سمته المحكمة بالعدو والتخابر مع دولة أجنبية معادية

وأفاد رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين في صنعاء، المحامي "عبدالباسط غازي"،حينها، أن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حكمت بإعدام امرأتين ودكتور في القانون الدولي و8 آخرون بتهمة إعانة العدو والتخابر مع دولة أجنبية معادية، ضمن ما سمي بخلية عمار عفاش، وكيل جهاز الأمن القومي الأسبق ونجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وقال المحامي غازي في منشور على صفحته بموقع فيسبوك إن حكم الإعدام تعزيرا شمل كلا من: محمد المالكي، د. علي أحمد محمد الشاحذي، حنان مطهر أحمد الشاحذي، ألطاف يحيى جمعان المطري، نجيب علي محمد البعداني، سمير مسعد صالح العماري، عصام محمد علي الفقيه، عبدالله عبدالله علي مقريش، نبيل هادي هزاع الأنسي، عبدالله علي محمد الخياط وعبدالله محمد محمد سوار.