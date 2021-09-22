فيديو لفتاة سعودية يدفع السلطات للتحرك فورا والقاء القبض على 4 أشخاص بينهم مقيمة يمنية آخر المستجدات.. الجيش الوطني يتقدم في عسيلان بشبوة ويستعيد عدة مواقع ويفرض سيطرته على 4 مناطق مهمة محافظ شبوة يؤكد اندحار مليشيا الحوثي في بيحان ويتوعدهم: لا فرصة امامهم للنجاة الشرعية تعلق على 21 سبتمر: يوم مشؤوم تعرضت اليمن فيه لأكبر انتكاسة تدهور مستمر.. آخر تحديثات أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في صنعاء وعدن الرياض تعلن التزامها بـ”حل سياسي شامل“ في اليمن اسقاط طائرة حوثية مفخخة بالحديدة الحاكم الفارسي لصنعاء يحتفى بـ”ذكرى النكبة“ ويصفها بـ”شعلة مضيئة في عتمة الجزيرة العربية بقيادة سيد من سلالة الرسول“ رئيس حزب الإصلاح: 21 سبتمبر لم يكن صدفة بل صنعته بشاعة الخيانة ومازالت مستمرة مجموعة ”هائل سعيد“ تبرم شراكة للتحول الرقمي مع عملاق البرمجيات العالمية ”SAP“
تحركت السلطات في السعودية فوراً،بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فتاة تطلق النار في أحد الأحياء السكنية بالمدينة المنورة .
وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة حسين القحطاني، الثلاثاء، القبض على عدد من المواطنين.
وأضاف أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والذي أظهر فتاة في أحد الأحياء السكنية تطلق النار من سلاح من نوع مسدس، بينما يقوم آخر بتوثيق المشهد، أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهما وضبطهما، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
كذلك أوضح المسؤول الأمني أن المتهمين وهم مواطن ومواطنة في العقدين الثاني والثالث من العمر، كما تم القبض على مواطن سعودي ومقيمة من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهما على السلاح المستخدم ومواد مخدرة، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
الجدير ذكره أن الفيديو كان انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السعودية، ما دفع السلطات للتدخل فوراً، وضبط الجناة وإحالتهم للمساءلة القانونية.