فيديو لفتاة سعودية يدفع السلطات للتحرك فورا والقاء القبض على 4 أشخاص بينهم مقيمة يمنية

الأربعاء 22 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تحركت السلطات في السعودية فوراً،بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فتاة تطلق النار في أحد الأحياء السكنية بالمدينة المنورة .

وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة حسين القحطاني، الثلاثاء، القبض على عدد من المواطنين.

وأضاف أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والذي أظهر فتاة في أحد الأحياء السكنية تطلق النار من سلاح من نوع مسدس، بينما يقوم آخر بتوثيق المشهد، أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهما وضبطهما، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كذلك أوضح المسؤول الأمني أن المتهمين وهم مواطن ومواطنة في العقدين الثاني والثالث من العمر، كما تم القبض على مواطن سعودي ومقيمة من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهما على السلاح المستخدم ومواد مخدرة، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

الجدير ذكره أن الفيديو كان انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السعودية، ما دفع السلطات للتدخل فوراً، وضبط الجناة وإحالتهم للمساءلة القانونية.